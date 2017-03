Zac Posen: "No tengo ninguna intención de vestir a ningún miembro de la familia Trump"

El diseñador neoyorquino Zac Posen no es el primero que se niega a vestir a Melania Trump o a cualquiera de su familia –antes ya dijeron no primeras agujas como Tom Ford o Marc Jacobs–, pero sí es el que ha explicado largo y tendido por qué. Para él es una simple pero poderosa cuestión de principios. Posen firmó alguno de los diseños más aplaudidos de Michelle Obama e hizo campaña a favor de Hillary Clinton.

Not voting is not a productive option. As far as I am concerned #iamwithher Una publicación compartida de Zac Posen (@zacposen) el 8 de Oct de 2016 a la(s) 9:47 PDT

“Todo el mundo tiene una una responsabilidad política y todo el mundo tiene algo que decir, ya sea en el mundo de la moda o en cualquier otro”, ha explicado en una entrevista concedida al 'The Daily Beast'.

Getting excited the beginning of my new shoe collection journey! #ZacPosenShoes 👣👣👠👠 Una publicación compartida de Zac Posen (@zacposen) el 6 de Dic de 2016 a la(s) 2:09 PST

“Aunque yo no puedo decidir quién compra ropa o no en mis tiendas, ahora mismo sí puedo decir que no tengo ninguna intención de vestir a ningún miembro de la familia Trump. Hay asuntos que están siendo cuestionados y que son fundamentales para mí como los derechos LGTB y de las mujeres, la inmigración, el apoyo presupuestario a las artes o la planificación familiar. Son temas que me tocan de cerca y por eso quiero utilizar mi voz y mi dinero para luchar por ellos y para defenderlos", ha justificado Posen, de 37 años, que reside en el Soho junto a su pareja el estilista y editor Christopher Niquet.

PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN POLÍTICA

"Estoy muy preocupado por todo lo que esta ocurriendo.Siempre intento ser optimista y creo de verdad que al final la libertad prevalecerá”, ha añadido Posen, que además de su firma es director creativo de la colección femenina de Brooks Brothers.

Este diseñador precoz –su primer desfile fue en una sinagoga con Anne Wintour sentada en primera fila y a los 21 años ya vendía prendas con su etiqueta– estuvo encantado de vestir en cambio a la anterior primera dama, una Michelle Obama que lució alguna de sus creaciones durante su estancia en la Casa Blanca y que cuenta con todo su "respeto y admiración". "Michelle fue muy amable conmigo y representó como nadie la moda hecha en Norteamérica", ha recordado, pensando quizá en los nombres de otros diseñadores como Phillip Lim, Prabal Gurung, Derek Lam o María Pinto.