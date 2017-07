Vuelve la moda de las gafas pequeñas

La moda es como una rueda y las tendencias que triufaron en su día no tardan en volver. Es lo que pasa, por ejemplo, con las gafas pequeñas: el modelo ya se llevó en los años 90 y hace unos meses Kendall Jenner empezó a dejarse ver en público con unas gafas que, aunque no le sentaban tan bien, eran de ese estilo. De acetato y de la firma Gucci, Kendall lució esas gafas con un 'look' chandalero con chaqueta de pelo para viaje. De esa guisa se dejó ver en el aeropuerto JFK de Nueva York en febrero. Entonces no estaba claro, pero era el inicio del regreso de la moda de las gafas pequeñas.

🙈 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 7:08 PDT

En su cuenta de Instagram también ha dejado constancia de lo mucho que le gustan este tipo de gafas. Negras y más rectas y discretas que las de Gucci, la modelo ha lucido un modelo deBalenciaga de la colección de invierno de este año.

Como todas las modas, la de las gafas pequeñas es una tendencia que no sienta bien a todo el mundo -al igual que pasa y pasaba con las extremadamente grandes- y precisamente por eso son tan difíciles de llevar, pero a las 'it girls' del momento poco parece importarles.

Bella Hadid es otra de las famosas que ha caído rendida a ellas. No contenta con llevarlas en sus 'street styles' ('looks' de calle) también lo ha hecho sobre la alfombra roja, como lo hizo hace unos días en la fiesta de Dior.

#LOVEWINS #LONDON ❤️🦋❤️🙏🏼🙏🏼💋💋💋🌷🌹🌸🌺🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈#KAGE Una publicación compartida de Bella Hadid (@bellahadid) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 4:31 PDT

Sin embargo, quien sí ha sabido rentabilizar esta moda ha sido Gigi Hadid, que acaba de lanzar una colección junto a Vogue. Triangulares y de pasta, las ha llevado con la pasta roja y negra y se han convertido así en su complemento fetiche en sus 'looks'. A esta moda también se han sumado Rita Ora.

@lilmami_lani's afternoon creation ft. #DonBlanding's "Lady of the Night" ☁️💤🚀 #ilovenaps Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 3:34 PDT



La actriz y cantante Jennifer Lopez, siempre atenta a las modas, también ha sucumbido a las lentes pequeñas. Sin embargo, la estadounidense de origen puertorriqueño, muy acostumbrada a las gafas grandes -de hecho, sacó hace unos años una línea de gafas de sol de tamaño XXL- no ha suscrito al pie de la letra esta moda, y opta por modelos más medianos, no tan pequeñitos. Aunque siempre compaginados con modelos más grandes, de los que sigue siendo muy fan, como demuestra en las imágenes que cuelga en su cuenta deInstagram: