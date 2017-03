TVE pasea su 'eurovisivo' Manel Navarro por toda Europa

Apenas queda mes y medio para que se celebre el Festival de Eurovisión en Kiev (el próximo 13 de mayo), y el representante de TVE en el certamen, Manel Navarro, ya está enuna vertiginosa gira promocional que le está llevando por toda Europa. Así, tras presentar su canción ‘Do it for your lover' en Kiev y Bucarest, el joven cantante catalán visitará las fiestas pre-eurovisivas de Londres, Tel-Aviv, Ámsterdam y, también, claro está, la primera 'pre-party' que se celebrará en Madrid y en la que ejercerá de anfitrión. Además, a finales de abril visitará Portugal, según ha informado la televisión estatal.

La cita más inminente será este domingo, 2 de abril, en la ‘London Eurovision Party’, que se celebra en el Café de Paris y en la que actuarán más de una veintena de candidatos de Eurovisión 2017, como Francesco Gabbani (Italia), Lucie Jones (Reino Unido), Levina (Alemania), Alma (Francia), Nathan Trent (Austria), Claudia Faniello (Malta), Kasia Mos (Polonia), Blanche (Bélgica) y Kristina Kostov (Bulgaria).También estará Conchita,ganadora de Eurovisión en el 2014.

Tras Londres, volará a Tel Aviv para asistir al ‘Israel Calling’, que celebra su segunda edición el 5 de abril y a la que ya han confirmado su presencia cerca de veinte artistas, como Nathan Trent (Austria), Sunstroke Project (Moldavia), Timebelle (Suiza), Martina Bártha (República Checa), Norma John (Finlandia) y Alma (Francia).

El siguiente fin de semana, Manel viajará a Ámsterdam, sede del‘Eurovision in Concert’, que tendrá lugar el 8 de abril. La decana de las citas pre-eurovisivas continúa desgranando un cartel que, además del representante de TVE, incluye más de treinta artistas: Levina (Alemania), Nathan Trent (Austria), Timbelle (Suiza), Slavko Kalezic (Montenegro), Naviband (Bielorrusia), Hovig (Chripe), OG3NE (Países bajos), Jowst (Noruega), Anja (Dinamarca)...

CITA EN MADRID

Manel Navarro ejercerá de anfitrión en la primera 'pre-party' de Eurovisión en España, ‘Eurovision-spain Pre-Party’, donde recogerá el testigo de manos de Barei, representante en el 2016,ante de cerca de 2.000 espectadores, en la Sala La Riviera de Madrid.

Manel compartirá escenario con los representantes de Israel, Rumanía, Moldavia, Albania, Austria, Francia, Georgia, Chequia, Polonia y Montenegro, entre otros, en el que será el último encuentro pre-eurovisivo entre los que en mayo competirán en la 62ª edición de Eurovisión.