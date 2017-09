TVE destituye al editor de 'La 2 noticias'

La dirección de informativos de TVE, con José Antonio Álvarez Gundín al frente, ha destituido al editor de 'La 2 Noticias', José Luis Regalado. Este mismo viernes la tele estatal ha dado a conocer más cambios en el área de informativos, y entre estos, el nombre del sustituto de Regalado, María José Ramudo Martínez, excorresponsal de TVE en México, Moscú y Buenos Aires.

Horas después de que Infolibre avanzara la información, la presentadora del espacio, Mara Torres, agradecía al periodista su "valentía y profesionalidad" al frente del noticiario, que ha destacado por un tratamiento diferente de las noticias.

Quiero dar las gracias a Jose Luis Regalado, en nombre de todo el equipo, por su valentía y profesionalidad al frente de La 2 Noticias #La2n — Mara Torres (@maratorres_) 31 de agosto de 2017

Regalado era, además, uno de los pocos profesionales con cargo de responsabilidad de la etapa de Fran Llorente, exdirector de Informativos de TVE que fue cesado tras la llegada del PP al Gobierno.

"Represalia de la dirección"

El Consejo de Informativos se ha pronunciado en una nota interna sobre este cese. El organismo que representa a los trabajadores afirma que se trata de "una clara represalia de la dirección de informativos contra un periodista, que al igual que todo su equipo, ha mantenido los criterios de independencia y pluralidad frente a las presiones recibidas".

Consejo: "clara represalia de la dirección contra un periodista, que ha mantenido independencia y pluralidad" https://t.co/aCL92MZpBk — jaime olmo (@OlmojaimeOlmo) 31 de agosto de 2017

'La 2 noticias' fue el único informativo de la tele pública que dio cuenta de los audios del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en los que conversaba con el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, y que la dirección de informativos censuró. "Este espacio se ha convertido en estos últimos años en el referente de una información al servicio del ciudadanos a pesar de las trabas horarias que ha sufrido regularmente", destaca el Consejo.

Al nombramiento de Ramudo se han sumado los de Óscar Gutiérrez (subdirector de Sociedad), Prudencio Medel Vicente (subdirección de Cultura) e Ignacio Suárez Braña (editor del telediario matinal).

Relevo en Murcia

Por otro lado, RTVE ha anunciado también el relevo en la dirección del centro territorial en Murcia de Juan de Dios Martínez, cuya dimisión ha pedido la oposición política en la comunidad, a raíz de una grabación en la que el periodista reconocía manipulación informativa.

En aquella grabación, hecha pública el año pasado, Martínez afirmaba a su interlocutor: "Las directrices las marco yo absolutamente, yo doy la información, ahora la información la doy como yo quiero darla. Lo que sale de ellos lo decido yo. Si el total que hay allí no me gusta, que me busquen otro. Toda esa gente díscola de momento son disciplinados. Me ha costado mucho esa disciplina y me cuesta muchos disgustos, porque me ponen a parir fuera de aquí, claro que sí, que no me sorprende y lo sé, entiendes, pero por eso precisamente, porque me están poniendo como un cabrón, ahora soy un cabrón y más que lo voy a ser".

El consejo de Informativos, que ya había denunciado en varias ocasiones supuestas malas prácticas de Martínez, exigió entonces su cese. La tele pública ha nombrado en su lugar a África Huerta, mientras que su predecesor pasará a ocupar "importantes responsabilidades informativas" en el Canal 24 Horas.