TVE confía a Jaime Cantizano el 'prime time' de los sábados con 'Jugando con las estrellas'

TVE-1 pone a prueba en el horario estelar del sábado (22.05 horas) ‘Jugando con las estrellas’, un concurso que se propone descubrir los ‘secretillos’ de los famosos a través del testimonio de sus hijos. Jaime Cantizano ('DEC', 'Salsa rosa'), que vuelve a la televisión estatal tras su corta experiencia en ‘Hit: la canción’, presentará este nuevo formato de origen inglés (‘Big Star’s, Little Star’) lleno de sorprendentes revelaciones y divertidas anécdotas. Pablo Carbonell, Cayetana Guillén Cuervo y el futbolista Joaquín Sánchez serán los primeros invitados, pero la lista también incluye nombres como el exjugador madridista Roberto Carlos, el torero Oscar Higares,Samantha Vallejo-Nágera, Esther Arroyo, Melani Olivares, El Sevilla, Reyes, El Monaguillo y Lolita, que acude con su ahijada.

El nuevo concurso, que está producido por DLO ('Alatriste') con premios destinados a oenegés, enfrentará a tres personajes populares acompañados de sus respectivos hijos, dispuestos a decir siempre la verdad sin ningún tipo de filtro. Su espontaneidad provocará que los invitados terminen colorados de vergüenza, pero también muertos de risa. Aunque es un trabajo de equipo, los pequeños pasarán la mayor parte del tiempo en una sala de juegos habilitada en el ‘backstage’ desde la que se harán conexiones con el plató. Antes del programa, serán entrevistados en su casa o en otro entorno familiar para conocer detalles de la vida cotidiana de sus padres.

La directora de entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, confía en esta “fuerte apuesta” de la cadena para la noche de los sábados porque “es un formato familiar para todos los públicos” que, además, está presentado por alguien como Cantizano que “empatiza con padres e hijos”. Para la productora del nuevo espacio, Amparo Castellano, lo más destacable es “la naturalidad” con que se mueven los niños, que tienen entre cuatro y 10 años: “Lo cuentan todo y más en un programa muy divertido que va de la sonrisa a la carcajada”.

PATERNIDAD RECIENTE

El alabado Cantizano, que fue padre hace seis meses a través de un vientre de alquiler, está encantado de volver al medio con este proyecto: “Me lo he pasado muy bien porque ‘Jugando con las estrellas’ es un concurso y un espectáculo que te da una oportunidad única para reír desde el minuto uno hasta el último”. Pese a ser un programa familiar para todos los públicos, el presentador advierte de que “no es ñoño”. “Hablamos a los niños con naturalidad y ellos responden con mucha verdad”, explica antes de adelantar algunas“costumbres cotidianas” de los famosos que se verán en este nuevo espacio, como “dormir la siesta, roncar o enterarse del tiempo que pasan en el baño”.

Uno de los problemas de este tipo de formatos es el recelo de los famosos a exponer su vida privada ante el espectador. "Es lógico que exista esa reticencia, pero en cuanto los invitados veían el programa original inglés se tranquilizaban", precisa Castellano. En esa misma línea, Cayetana Guillén reconoce que tenía "recelos" al principio, pero que desaparecieron cuando supo el nombre de la productora y de la cadena "que estaban detrás". "Sabes que jamás van a permitir un contenido desagradable, igual que el equipo técnico se encarga de que el niño no diga ninguna inconveniencia o que se sienta incómodo", argumenta. La experiencia ha sido tan positiva para la actriz que estaría dispuesta a volver otra vez: "Creo que todos repetiríamos".

A Pablo Carbonell le convenció desde el principio la idea. "Cuando me lo contaron me hizo gracia y quise venir con mi padre, pero no me dejaron", bromea. El humorista cree incluso en los efectos didácticos de esta experiencia para su hija Mafalda: "Aparte de estudiar, los niños tienen que saber cómo comportarse delante de las cámaras". Su compañero de programa Oscar Higares está seguro de que la audiencia responderá de forma positiva. "Va a sorprender poque el espectador descubrirá cosas nuestras que no se conocían y que los críos sueltan sin pensar", avisa.