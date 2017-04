Trump utiliza el 'botón rojo' de la Casa Blanca para pedir coca-colas

Pasada la etapa de la guerra fría entre la entonces URSS -y actualRusia- y Estados Unidos, el mítico 'botón rojo' del presidente estadounidense, que se decía que activaba el envío de misiles nucleares al enemigo, se ha reconvertido en un pulsador para pedircoca-colas.

Al menos, eso es lo que ha escrito la periodista de la agencia de noticias AP Julie Pace, que se sorprendió de ese pulsador rojo cuando entrevistaba al actual presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El artículo de Pace ha sido difundido por la también periodista del'The New York Times' Amy Fiscus a través de su cuenta de Twitter:

Trump has a button on his desk he can press and a butler brings him a Coke https://t.co/RbaJFTiiA1 pic.twitter.com/74lFLs4rvy