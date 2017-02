Terelu Campos: "Tengo que liberarme psicológicamente del cáncer para avanzar"

Si hay un personaje famoso en la tele actual que haya pasado por un cáncer, esa es Terelu Campos. La colaboradora de programas de Tele 5 como ‘Sálvame’ y ‘¡Qué tiempo tan feliz!', que comparte estrellato con su madre, María Teresa Campos, en el docu-reality ‘Las Campos’, pasó hace cuatro años por esa dura experiencia. Pero no dejó de trabajar. Solo paraba seis días tras la quimioterapia que le aplicaban cada tres semanas. “Es que estaba hecha polvo. Pero dejar de trabajar como tal no lo he hecho nunca. Porque es la mejor medicina”, asegura.

Aunque en su vida privada usaba una gorra para esconder la pérdida del cabello, en cuanto llegaba a la tele le colocaban la peluca.Era su manera de perservar, en la medida de lo posible, su intimidad.“Si no hubiera trabajado en la tele, no me la habría puesto nunca. Pero era muy agresivo salir sin pelo; daba mucho morbo y yo me negaba a ello”, rememora. También agradece al departamento de peluquería y maquillaje sus mimos. “Me pusieron una sala aparte para que pudiera estar sin la peluca y no fuera un mono de feria”, dice.

APOYO DE TELE 5

Asimismo, aunque choque, por lo acostumbrados que estamos a la habitual hostilidad que muestran en antena, también recibió un gran apoyo de sus compañeros de ‘Sálvame’. Y de Jorge Javier Vázquez y de los tres directores del programa. “Se preocupaban por mí, pero nunca me sentí una enferma a su lado”, insiste. “Eso fue fundamental: mis ganas de seguir con mi vida normal, mi esfuerzo y ese apoyo”, resume.

Terelu Campos (centro), con Eva González, Marta Sánchez y la recientemente fallecida Bimba Bosé, en un acto contra el cáncer.

Desde el primer momento, decidió contar lo que le pasaba, pero respeta a quien opta por no hacerlo. “Yo no estoy aquí para darle lecciones a nadie y tan respetable es quien decide contarlo como quien quiere llevarlo en la privacidad y no puede ni pronunciar la palabra ‘cáncer”, explica. Como su madre, que la evita: “Es que ha perdido tres hermanos por la enfermedad; mi hermana Carmen tuvo un tumor, yo…”, justifica.

RECORTES EN SANIDAD

La televisiva es consciente de que, al ser un personaje famoso, su testimonio puede ayudar a mucha gente. “Cuando estaba en el programa, en la publicidad he llegado a hablar con la madre de alguien por teléfono para animarla”. También está involucrada en actos contra el cáncer, aunque no asiste a todos. “Es que tengo queliberarme psicológicamente del cáncer. Esto forma parte de mi vida, pero no de una manera tan presente, porque también necesito avanzar”, confiesa.

Campos sostiene que las teles abordan suficientemente el tema del cáncer. Ella lo hacía en la primera entrega de ‘Las Campos’ y en el programa en el que esté. “Más que las televisiones, es responsabilidad de los gobiernos, que deberían inventir más en sanidad. Recortar en sanidad es matar a la gente. Estamos vivos porque hay gente que ha podido investigar para crear los medicamentos que nos salvan”, reivindica. ¿Qué le ha enseñado esa enfermedad? “Yo aprendo todos los días, con cáncer y sin él. Y valoro la vida -puntualiza-, pero quizá aprendes a relativizar”.