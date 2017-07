Tarantino, encadenado por Daniela Pick

Es cantante, modelo y una de las figuras más relevantes del 'star system' israelí, y desde ahora, del americano. Daniela Pick saltó a la fama antes de haber cogido un micro por primera vez; su padre,Svika, es una leyenda del panorama musical de Israel; arrasó en los años 70, década en la que llegó a ganar el premio al mejor solista masculino de su país. Y suya es también la música de la canción 'Diva', con la que Israel ganó el Festival de Eurovisión de 1998 de la mano de la cantante transexual Dana International.

Daniela y su hermana Sharona, cuatro años mayor que ella, decidieron seguir los pasos de papá a principios de la década pasada formando el dúo The Pick Sisters. Con sus primeros temas fueron haciéndose un hueco en la lista de éxitos de Israel. Su 'hit' más sonado llegó en 2005; se titulaba 'Hello, hello'; un tema pop en hebreo e inglés con el que intentaron representar a Israel en Eurovisión. Pese a que las ventas del 'single' sí funcionaron, su aventura eurovisiva no les fue nada bien: quedaron las undécimas de un total de 14 participantes en el Kdam, el popular concurso con que Israel elegía a sus representantes en el eurofestival en la época. Aquel día fueron rivales de su propio padre en el 'show'; a él le fue mejor: quedó tercero con su banda.

Las hermanas decidieron probar suerte en solitario un año más tarde, con algunas incursiones en las listas de éxitos. Daniela, en el 2012, publicó una versión del famoso 'What is love' con que Haddaway alcanzó la gloria internacional en 1993. Su último lanzamiento fue en el 2014; 'More or less', donde la artista canta a la desazón causada por una ruptura sentimental. En aquel entonces, Daniela ya despuntaba como modelo en su país, ocupando las portadas de varias revistas de moda. Su cuenta en Instagram es un verdadero 'book' de promoción con algunas fotos en que aparece acompañada de sus amigos; ¡ninguna con el que próximamente se convertirá en su esposo!

ALTIBAJOS

Y es que la pareja ha tenido sus altibajos. Se conocieron en Israel en el 2009; Quentin Tarantino había viajado al país de su futura esposa para promocionar su filme 'Malditos bastardos'. El idilio tardó poco en fraguarse, ya que unas semanas más tarde se les veía juntos por Los Ángeles. Pero desde entonces hasta ahora, no todo ha sido un camino de rosas; cada uno fue por su lado. En este tiempo a Tarantino, por ejemplo, se le atribuyeron fugaces romances con Uma Thurman, a quien había dirigido por primera vez en 1994 en el rodaje de 'Pulp fiction', y nueve años más tarde en las dos entregas de Kill Bill.También se le relacionó con la diseñadora Courtney Hoffman, a quien había conocido en el 2012 al trabajar como asistente de vestuario de 'Django desencadenado'. Estuvieron casi un par de años; su última aparición juntos fue en diciembre del 2015, cuando Tarantino recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Hoffman, 22 años más joven que el cineasta, fue la responsable de diseñar el vestuario de 'Los ocho odiosos', última cinta de Tarantino por el momento. Antes, había tenido, entre otros, 'affaires' con las actrices Mira Sorvino y Jennifer Beals. A Daniela, por su parte, tan solo se le ha conocido un romance, con el actor y escritor israelíUri Gottlieb, 15 años mayor que ella.

Tras el desencuentro, la pareja se rehizo en el 2016; en enero se les volvió a ver juntos en Israel. Las cámaras les captaron de nuevo en julio con motivo del Festival de Cine de Jerusalén, donde Tarantino recibió un premio de honor y presentó la remasterización de 'Pulp fiction'. Daniela decidió entonces instalarse en Los Ángeles, donde finalmente la pareja se ha comprometido; compromiso que ella ha anunciado de manera oficial a través de la prensa israelí y él, en el perfil de Twitter del New Beverly Cinema, su sala de proyecciones en Hollywood.