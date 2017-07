Sonia Monroy la lía en 'Sábado deluxe'

'Sábado deluxe' vivió este sábado un momento de alta tensión con la visita de Sonia Monroy. La excomponente de las Sex Bomb acudió al programa presentado este verano por María Patiño para mostrar a su novio, pero la visita se torció al emitirse unas imágenes de su pasado amoroso que no fueron de su agrado.

"¡Sois unos sinvergüenzas! Vengo enamorada a enseñar a mi marido...", empezó gritando Monroy para acabar abandonando el plató junto a su pareja (que parecía que no entendía lo que estaba ocurriendo) y golpeando una de las cámaras.

"España es una mierda!", le gritó a la atónita presentadora, que salió corriendo tras ella pidiendo una explicación de lo ocurrido.

"¿Es normal que venga con mi marido y me pongáis esta mierda?", le contestó a Patiño antes de coger su micrófono y lanzarlo con furia al suelo.

DISCULPAS

Poco después, la invitada volvió al plató llorando para pedir disculpas. "Me he puesto muy nerviosa porque venía con mucha ilusión. Me han encantado los cebos que habéis puesto, pero me he puesto nerviosa al ver lo demás. Llevo luchando mucho tiempo en otro país, estoy muy enamorada. No solo Penélope Cruz y Bardem merecen respeto, yo también he luchado. Eso forma parte de un pasado que por respeto a mi marido no tenéis que ponérmelo aquí", se justificó.