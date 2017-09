Sofía Vergara gana la batalla de los embriones

La actriz colombiana Sofía Vergara está contenta. Aunque de momento no ha hecho declaracioens, ha ganado finalmente la batalla que mantenía con su expareja por la custodia de sus propios embriones, una historia que se arrastra desde hace tiempo y que ha tenido tintes surrealistas.

El juez ha desestiamado la demanda de su exnovio, Nick Loeb, por la que solicitaba la custodia en solitario de dos óvulos de la actriz fecundados con su esperma y congelados. Los embriones objeto de la disputa fueron fruto de la relación de la actriz de Barranquilla, que tiene ahora 45 años, con el empresario estadounidense, de 41, cuando hace cinco años decidieron congelar dos embriones concebidos por ambos para que, llegado el caso, poder gestarlos.

Un plan que, cuando ambos se separaron un año después, en el 2014, la estrella de la teleserie 'Modern Family' y madre de un chaval, Manolo González, fruto de un matrimonio anterior, dio por cancelado. Los embriones seguirían congelados, pero según el contrato que firmaron tanto Sofía como Nick, ninguno de los dos podría hacer nada con ellos sin el consentimiento del otro.

Y así fue hasta Nick Loeb decidió presentar una demanda para exigir a Vergara, que ya estaba casada con el actor Joe Manganiello, que le entregara la custodia de los óvulos y así poder buscar un vientre de alquiler para gestarlos.

Los embriones, que incluso tienen nombre (Emma e Isabella) están criogenizados en un centro del estado de Luisiana, el único de todos Estados Unidos en el que los embriones tienen derechos legales propios y, por lo tanto, se consideran ciudadanos independientes de sus padres.

Ante esta situación, si el juez hubiese dado la razón a Loeb la actriz no podría haber hecho nada para evitar que otra mujer los gestara. Pero el magistrado acaba de declarar improcedente la demanda afirmando que la corte de Luisiana no tiene jurisdicción ya que ambos embriones fueron concebidos in vitro en California y, por lo tanto, corresponde a los jueces de aquel estado decidir si el exmarido de Vergara puede o no puede usarlos. Y según las leyes de California, eso no es posible.

En lo profesional, Vergara, una de las mejor pagadas de la televisión, también está que se sale. Con dos películas pendientes de estrenarse, una colección de ropa interior a punto de salir al mercado el próximo 25 de septiembre, un rodaje con su marido y entregada a varias labores filantrópicas. "Tener éxito en los negocios es una de las cosas que más seguridad me ha dado", explica en la revista 'Woman's Health', donde ha posado completamente desnuda para lanzar el mensaje de que una mujer de 45 años sigue siendo igual o más sexy que una veinteañera.