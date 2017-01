Shia LaBeouf, detenido por agresión en su instalación contra Trump

El actor Shia LaBeouf ha sido detenido este jueves por una supuesta agresión ante la instalación que él y otros artistas han montado en Nueva York contra el presidente de EEUU, Dondald Trump. Esta instalación, que lleva por título 'He will not divide us' (él no nos dividirá), consiste en ir grabando con una cámara en directo todo lo que ocurre delante de ella mientras dure el mandato de Trump. Los transeúntes pueden expresarse ante la cámara, y las imágenes se publican en 'streaming' en una web.

Aunque los motivos de la detención no están claros, los defensores del artista aseguran que "fue atacado por un nazi". La cuenta de Twitter (no oficial) de 'He will not divide us' ha publicado un vídeo del momento en el que un hombre se acerca al intérprete de 'Transformers' y dice: 'Hitler no hizo nada malo'. A continuación, se ve como el actor (cuya madre es judía) empuja al otro hombre, que sale del encuadre de la cámara.

Según informa el portal TMZ, la policía se llevó esposado a LaBeouf del lugar, después de que este agarrara por el pañuelo al chico y lo arañara en el suelo.

Agentes de policía de Nueva York están apostados delante de la instalación desde este lunes, en el Museo de la Imagen en Movimiento en Queens, ante los posibles altercados que puedan ocurrir, añade el portal especializado en famosos.