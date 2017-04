Shakira y Sara Carbonero se enredan en internet

La periodista y bloguera Sara Carbonero, totalmente inmersa en la filosofía 'slow' -movimiento que intenta encontrar el antídoto alestrés-, asegura que "hay que disfrutar de los pequeños detalles". Y eso es lo que hizo el día del clásico: escuchando -y hasta cantando- al volante el último tema de Shakira 'Me enamoré', un vídeo que no ha dudado en colgar en su Instagram Stories, el 'Snapchat' de Instagram.

En el vídeo que la periodista colgó en su Instagram, incluso se oía una voz -que en principio era la suya- que canta algunas frases de la cantante colombiana. Sin embargo, no se puede decir si lo hacía bien o mal, puesto que apenas era audible.

El hecho de que su marido y padre de sus dos hijos varones sea el excapitán del Real Madrid Iker Casillas y el de Shakira sea el defensa del Barça Gerard Piqué parece no importar a ambas mujeres. Al día siguiente, la colombiana no quiso ser menos y escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que no solo se declara fan de Sara Carbonero, sino también del propio Casillas:

Aunque nunca han demostrado que se conozcan, las dos mujeres han tenido muchas ocasiones de estar juntas, puesto que sus respectivas parejas jugaban juntos en la selección española de fútbol. Y Carbonero fue una de las periodistas de Tele 5 que cubrió la Eurocopa del 2012.

Sara Carbonero, que coprotagoniza junto a otras siete 'celebrities' el número de este mes de la revista 'Elle' se encuentra "serena, feliz y completa" desde que nació su segundo hijo, Lucas:

La periodista asegura que con el tiempo ha entendido que no tiene ningún sentido el querer gustarle a todo el mundo y que hay que aceptarse y quererse tal y como uno es: "Siempre digo que es imprescindible amarse independientemente de cómo sea nuestro cuerpo. Lo primero es aceptarse". En lo referente a su vida como mamá, no tiene problema en afirmar que Martín y Lucas han dado un nuevo sentido a su vida: "Mis dos hijos me han reordenado las prioridades. La maternidad ha logrado que me conozca mucho mejor a mí misma".