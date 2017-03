Shakira: "Ayudar a los niños es mejor que ganar un Grammy"

La gran expectación que se respiraba este miércoles en la sala de prensa del Camp Noupredecía a la llegada de una estrella. Pasados 15 minutos de la hora convenida, se ha escuchado un rítmico clic de montones de cámaras que se agolpaban alrededor de Shakira.Con la cara sin apenas maquillaje y vestida de riguroso negro y sin rastro de embarazo –camiseta con escote ribeteado de fino encaje, chaqueta asimétrica, pantalón de cuero y botas altas de plataforma– ha presentado el acuerdo entre su Fundación Pies Descalzos con la Fundación del FC Barcelona y la Obra Social La Caixapara construir una escuela en Barranquilla (Colombia).

Las tres organizaciones con fines sociales se han unido en la Alianza por la Innovación Educativa en Colombia. En el acto, la cantante se ha sentado donde suele colocarse Luis Enrique en las ruedas de prensa del Barça, entre Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça yXavier Bertolín, director del Área Educativa de la Fundació Bancària La Caixa, que han desgranado los detalles del proyecto deconstrucción del centro escolar en el barrio de El Bosque de Barranqilla, que llevará por nombre Institución Nuevo Bosque y que es la séptima escuela que abre la Fundación de la cantante.

~ At Camp Nou with Jordi Cardoner of @fcbarcelona and Xavi Bertolin of @fundlacaixa announcing our new @fpiesdescalzos in El Bosque Barranquilla! ~ Desde el Camp Nou con Jordi Cardoner de FC Barcelona y Xavi Bertolin de la Obra Social "la Caixa" anunciando nuestro nuevo colegio Fundación Pies Descalzos en El barrio del Bosque de Barranquilla. Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 5:15 PDT

"Cuando tenía 15 años, íbamos con la escuela a los barrios más deprimidos a alfabetizar a los niños, que vivían en unas condiciones infrahumanas, sin luz, agua, con las calles sin pavimentar. Desde entonces me prometí que, si podía, debía hacer algo", ha recordado la artista.

"Invertir en educación es el camino para acabar con la pobreza. Y poder sacar de la violencia a miles de niños a través de la educación y que en lugar de estar con los grupos violentos vayan camino de la universidad es todo un logro. Ayudar a los niños a través de la fundación mejor que ganar un Grammy", ha explicado la pareja del defensa azulgrana, Gerard Piqué, que ha pronunciado un emotivo discurso en el que además de referirse a la realidad de su país y a este proyecto en concreto, ha hablado de fútbol y a abordado alguna cuestión personal. La cantante incluso ha deseado un nuevo triplete barcelonista: "¡Ojalá, eso queremos todos, claro!". Y ha recordado: “Quién me iba a decir que podría anunciar un proyecto tan cercano a mi corazón en un sitio tan especial para mi y para Gerard y para mis hijos como es el Camp Nou”.

"NO CONOZCO UN CLUB COMO EL BARÇA"

"No conozco un club como este, tan completo en lo deportivo y en lo humano. 'Més que un club', dicen. Se nota. Debería ser un ejemplo para muchos clubes y empresas. El sector público y privado deberían unirse en proyectos como este, porque lo que le ocurre a un niño en Colombia es tan importante como lo que le ocurre a uno en España. Estoy muy involucrada en esto. Y es tan divertido como cantar y bailar en un escenario, porque los niños crecen rápido y ves pronto la inversión en educación", ha afirmado la artista, que en enero cumplió 40 años

Sobre Piqué, su pareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, la colombiana ha asegurado que como compañero le apoya y le acompaña en todo. "Es el encargado más importante de mi bienestar, como yo del suyo para que lo proyecte en el campo... Algo hacemos en casa", ha contado entre risas. "Comentamos todos los aspectos de nuestra vida, el trabajo es uno de ellos y la fundación es una parte importante. Él siempre me acompaña".

Sobre la cuestión de si en alguna ocasión tranquiliza a Piqué a la hora de lanzar sus polémicos tuits, la colombiana ha contestado: "Quizá no somos tan así como parece. Igual yo soy más nerviosa y él me da tranquilidad. ¿Quién lo iba a pensar? Pero él es un hombre muy sensato, el más sensato que he conocido. Y el más sano que conozco de aquí [señalado su cabeza]. Pero igual estoy tan enamorada...",ha confesado moviendo sin cesar su larga coleta y sin perder su perenne sonrisa.

Por su parte, Jordi Cardoner ha señalado: "Estamos muy agradecidos porque la causa, los niños, realmente lo vale. Es un proyecto muy ilusionante”. En su discurso, el representante de la Obra Social La Caixa, Xavier Bartolín, ha citado al escritor colombiano Gabriel García Márquez y ha contado que se trata de “un proyecto de educación innovadora basada en los valores”. "Somos un tridente con la voluntad de trabajar juntos, de sumar y de seguir adelante”, ha concluído. En la foto de grupo, los tres protagonistas han escenificado la colocación de la primera piedra de la escuela.