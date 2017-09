Serena Williams, madre de una niña

La tenista estadounidense Serena Williams ha sido madre de una niña este viernes por la noche, hora española, según ha anunciado su entrenador, Patrick Mouratoglou en Twitter, quien ha felicitado a la deportista. "Me siento muy contento por ti. Siento tu emoción. Recupérate bien y disfrútalo sin límites", ha escrito. La niña, que se encuentra bien y cuyo nombre todavía se desconoce, ha pesado al nacer tres kilos.

Williams, que cumplirá 36 años este mes, ingresó el miércoles, en en el St. Mary's Medical Center, según fuentes cercanas al centro hospitalario, próximo a su residencia de Palm Beach Gardens, en Florida, para que le fuese inducido el parto. La tenista y su prometido, Alexis Ohanian -cofundador de Reddit-, habían reservado una planta entera de la clínica, que esta cerró como medida de seguridad.

La pequeña nació cuando Venus Williams, hermana de Serena, estaba jugando su partido en el Abierto de EEUU frente a la griega Maria Sakkari, a la que batió por 6-3, 6-4. "Obviamente, estoy superemocionada, no puedo describirlo con palabras", dijo Venus Williams, que dedicó el triunfo a su sobrina.

El feliz acontecimiento corrió como la pólvora en el torneo. "¿Una niña? Espero que no juegue a tenis", bromeó la tenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, tras derrotar a la eslovaca Magdalena Rybarikova por un doble 6-1.



Felicitación de Beyoncé a Serena Williams / INSTAGRAM

Williams también ha recibido felicitaciones de Beyoncé, gran amiga suya, Rafa Nadal, Chris Evert y su compatriota Sloane Stephens, quien ha dicho que se siente "muy feliz" por el nacimiento. "Estoy muy impaciente por conocer a la pequeña; estoy segura de que pronto estará por aquí", aseguró.

