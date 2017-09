Selena Gómez se somete a un trasplante de riñón donado por una amiga

Selena Gómez ha compartido en Instagram una foto que es un ejemplo de auténtica amistad y con la que ha querido explicar a sus fans el motivo por el que no ha promocionado sus últimos lanzamientos musicales. Antes del verano la cantante, de 25 años, se habría sometido a una operación de trasplante de riñón donado por su buena amiga, la actriz Francia Raisa.

En la instantánea se ve a las dos amigas cogidas de la mano, sonrientes y mirándose a los ojos, en una habitación de hospital, tras la intervención.

"Soy consciente de que mis fans se na dado cuenta de que he estado desaparecida durante parte del verano y que se han preguntado por qué no he promocionado mi nueva música, de la que estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido al lupus y me estaba recuperando. Lo necesitaba por salud", cuenta.

"Te quiero mucho, hermana"

"Quiero dar las gracias públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos por lo que han hecho por mí, antes y después de la cirugía. Y finalmente, no hay palabras para describir el agradecimiento a mi amiga Francia Raisa. Me dio el mejor regalo e hizo un sacrificio al donarme un riñón. Me siento realmente bendecida. Te quiero mucho, hermana".

El lupus, una enfermedad autoinmune que puede afectar a cualquier órgano, tuvo a la cantante retirada de los escenarios desde agosto del 2016 hasta noviembre del mismo año.

Éxitos personales y profesionales

Superado este bache, la artista tejana vive ahora uno de sus mejores momentos: está enamoradísima del rapero Abel Makkomen Tesfaye, más conocido como The Weeknd; está triunfando con su disco 'Bad Liar' y como productora de la serie 'Por 13 razones', y, encima, va a protagonizar el próximo proyecto cinematográfico de Woody Allen.