Selena Gómez arremete contra Maluma por "machista"

Selena Gómez ha sido la última celebridad que ha levantado su voz en contra de Maluma por el machismo de sus canciones. La intérprete, que ha cargado duramente contra el cantante colombiano, se ha convertido en los últimos años en una gran defensora de la mujer.

Hace unas semanas, Change.org reunió más de 23.000 firmas para retirar la canción 'Cuatro babys' por "denigrar a la mujer" y hacer "apología de la violencia de género". Y es que el músico suelta frases como "Estoy enamorado de '4 'babys'. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero" o "Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña", por lo que grupos en defensa de los derechos de la mujer han visto ofendidos los valores feministas.



En una entrevista, Selena Gómez ha declarado al 'Huffington Post' que considera ofensiva una letra de este calibre: "No puedo creer que un artista de la talla de Maluma, en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son susprincipales seguidoras. Le hizo muchísimo daño a quienes realmente hacen música, y con el talento que él tiene no debe de sentir la necesidad de recurrir a estos métodos", ha argumentado.