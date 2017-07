Segura vuelve con fuerza y 'El infiltrado' Hugh Laurie debuta discreto

El estreno en TVE-1 de 'El infiltrado', la miniserie protagonizada por el doctor House, Hugh Laurie, y Tom Hiddleston, fue más bien discreto en las audiencias televisivas de este lunes 17 de julio.

La ficción, en la que también participan los españoles Antonio de la Torre y Marta Torné, se quedó en el puesto 13º del 'ranking' de audiencias, con 1.363.000 telespectadores y un 9,5% de cuota de pantalla.

Logró superar al 'All you need is love... o no' de Risto Mejide en Tele 5 (1.161.000 y 9,8%), pero le pasó por delante la película de La Sexta 'Operación Swordfish' (1.497.000 y 11,8%).

BUENA JUGADA DE TVE-1

Con lo que sí acertó TVE-1 fue con el desplazamiento de 'La peluquería' a los viernes y el estreno de nuevos capítulos de 'Viaje al centro de la tele'. El programa narrado por Santiago Segura se colocó en el segundo puesto del 'ranking' de audiencias (por detrás del informativo nocturno de Tele 5), con 1.896.000 seguidores (13,5%).