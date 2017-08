Samantha anima a recoger basura

Hay que aplaudir iniciativas individuales como la que ha emprendido Samantha Vallejo- Nágera, jurado del 'talent' culinario 'Masterchef'. A través de las redes sociales, la empresaria televisiva está movilizando al mayor número de personas posible para que el próximo lunes, 14 de agosto, salgan a la calle con una bolsa para recoger los residuos que se encuentren tirados en playas, bosques y zonas verdes para mantener el entorno más limpio.

"Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo por nuestros campos, playas, mares, bosques, ciudades... ¡Por fin me he lanzado! Pero yo sola no puedo. Necesito todo tu apoyo para que de aquí al 14 de agosto, el 'ecoday', este cartel lo vea mucha gente y así ayudemos entre todos a limpiar un poco España y el planeta. Y si reciclas, mejor. Gracias", explica en Instagram Samantha, donde tiene 277.000 seguidores, junto a un cartel en el que se lee "El 14 de agosto es el mejor día para invertir en bolsa". La idea es sencilla: recoger los restos, meterlos en una bolsa y depositarla en la papelera o el contenedor más cercano.

El tirón de las campañas con famoso

Ya veremos qué pasa el lunes, pero desde oenegés como Greenpeace reconocen el tirón que tienen las campañas cuando un famoso se pone al frente. "Que un rostro conocido enarbole la bandera del ecologismo es algo muy positivo". Dos ejemplos recientes. El vídeo en el que el modelo y actor Jon Kortajarena, como embajador de Greenpeace, estuvo en Vanuatu, en el Pacífico, para mostrar los efectos reales que ya está ocasionado el cambio climático, tuvo 150.000 reproducciones solo en Instagram. Y una sola foto publicada por el actor Miguel Ángel Silvestre, que presta su imagen a la onegé Oceana, para concienciar sobre una pesca responsable y a consumir peces de un tamaño aceptado por la normativa europea ha pescado 55.700 me gusta.