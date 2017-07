Ruggero Pasquarelli: "Quiero que la gente escuche mis canciones"

Ruggero Pasquarelli (Città Sant’Angelo, 1993) se dio a conocer en su país, Italia, gracias al concurso musical 'Factor X'. Pero la fama internacional le llegó como el Federico de 'Violetta', éxito que ha vuelto a repetir con 'Soy Luna', ahora como el protagonista masculino de la serie, Matteo. El 5 de enero volverá a Barcelona para iniciar la gira musical de la ficción juvenil de Disney Channel.

En la gira musical de 'Violetta' ya estuvo en España. ¿Qué es lo que más le gustó de nuestro país? Con aquella gira recorrí prácticamente toda España. Me gustaron mucho Sevilla, Barcelona y Madrid, pero lo que más me gusta del país es la comida, la gente y la buena energía que transmite.

¿Cómo describiría la evolución de Matteo durante esta temporada de la serie? Lo que le pasa a mi personaje es que está entre dos mundos: tiene a su padre, que quiere que sea diplomático, pero él desea seguir cantando y patinando. En la nueva temporada de la serie pasan muchas cosas con Luna y veremos cómo se enfrenta al éxito.

¿Qué es lo que más aprecia de trabajar en esta serie? Lo que más me gusta es poder compartir mi gran pasión con otras personas que también lo hacen. Me siento muy afortunado de conocer a gente tan diferente, en todos los sentidos, para seguir aprendiendo.

¿Qué es lo que más le gusta de su personaje, Matteo? Nos parecemos bastante. Además, yo siempre intento ponerle algo de mí mismo al personaje. En lo que no nos parecemos es en que Ruggero no haría sufrir tanto a una chica.

En el colegio, ¿era Ruggero el líder de su grupo de amigos, igual que Matteo? No, era muy tímido. Tenía mi grupo de amigos, pero no era como Matteo en la serie. En realidad, siempre tuve mucha suerte con las notas, ya que los profesores me adoraban.

¿Patinaba bien antes de 'Soy Luna'? No, al principio fue muy difícil, pero después de hacerlo tan a menudo me encanta.

Usted también es cantante. ¿Qué prefiere: ser músico o interpretar a un personaje? Me gustan las dos cosas, pero lo que más adoro en el mundo es cantar. Es un sueño que, por el momento, no he cumplido, pero que me gustaría hacer realidad. Me encantaría que algún día la gente escuche mis canciones.

¿Es muy difícil para usted estar tanto tiempo fuera de su país y lejos de su familia? Se hace difícil, sobre todo al principio, pero ya llevo cinco años fuera de casa y siempre les siento cerca. Me encanta, y lo que más me enriquece como persona es viajar y aprender cosas de otras culturas e idiomas.