Robert de Niro traerá su cadena de restaurantes a Ibiza y Marbella

El actor Robert de Niro y el cocinero japonés Nobuyuki Matsuhisa, conocido como Nobu San, traerán a Eivissa y Marbella su cadena de restaurantes Nobu, el proyecto empresarial que nació en la década de los año 80 fruto de la amistad que surgió entre ambos tras las visitas que hacía de Niro a un comedor en La Ciénaga Boulevard de Los Ángeles.

La cadena es todo un referente hotelero y gastronómico a nivel mundial, con 34 establecimientos y presencia, además de Estados Unidos, en Japón, Arabia Saudí, Baréin e Inglaterra. EnMarbella, Nobu estará ubicado en el hotel Puente Romano, justo encima de la zona que ocupa el chef Dani García con sus dos estrellas Michelín.

The Incredible Journey of Chef Nobu and His Restaurant Empire With Robert De Niro | Inc. Magazine https://t.co/jwI0KJbKqO pic.twitter.com/Ywkop8eFPJ