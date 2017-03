Rita Ora instala una habitación del pánico en su casa

La actriz y cantante Rita Ora, de 26 años, ha instalado una habitación del pánico valorada en 23.000 euros en su casa de Londres, según el ‘Daily Mail’. Al parecer, la exjurado del programa de televisión ‘X Factor’ sigue marcada por la entrada hace dos años deun peligroso ladrón obsesionado con las celebridades, arrestado por las autoridades y obligado a pagar una indemnización de 230.000 euros. “Aunque el perpetrador está en prisión, no logra mantener su tranquilidad y ha estado viviendo en un miedo casi constante de que algo similar sucedería denuevo”, han explicado fuentes cercanas a la artista, según el tabloide.

Tras recibir el asesoramiento de un equipo de especialistas, la cantante de 'I will never let you down' también ha encargado la instalación de un circuito cerrado de televisión, una alarma de alta especificación, puertas electrónicas y luces de movimiento. Respecto a la habitación del pánico, situada fuera del dormitorio, la misma fuente explica que “al presionar un botón, una enorme pared de acero se desliza desde el techo, bloqueándola de cualquier intruso”.