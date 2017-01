Risto Mejide habla con Belén Esteban sobre la fama

Tras hablar con sus invitados sobre el amor, la semana pasada, en el programa de estreno de ‘Chester in love’, este domingo, 22 (Cuatro, 21.30 horas), Risto Mejide ha convocado a otros tres personajes famosos para charlar precisamente de eso: de cómo llevan el peso de la fama. La mediática colaboradora de Tele 5 Belén Esteban, la actriz Mónica Cruz y el político de ERCGabriel Rufián han respondido basándose en un particular experiencia.

No obstante, este ‘Chester in love’ no solo se centrará en la fama de la gente que sale en la tele, también abordará la que dan, por ejemplo, las redes sociales. “Hay chavales que compiten por conseguir más seguidores. Y eso también configura su mente”, añade Mejide. Para hablar de esos otros tipos de fama contará con los testimonios de los ponentes y el público, que en esta nueva etapa del ‘Chester’ han ganado un gran protagonismo. “Porque la gente anónima tiene historias mucho más interesantes que las de cualquier famoso”, asegura el presentador.



LUCES Y SOMBRAS



Las cuestiones que se plantearán en el programa van desde si sepuede vivir de la popularidad mediática, qué tendrá esta que quienes no la tienen la desean y quienes la poseen reniegan de ella, dónde empieza el derecho a la intimidad y el negocio de exponer la vida privada, quién convierte en famoso a un famoso, y qué sucede cuando alguien se encuentra con la fama de golpe, entre muchas otras.

La siempre polémica colaboradora de ‘Sálvame’ (Tele 5, Belén Esteban, que con su natural desparpajo asegura que en cuanto abre la boca “sube el pan”, le confesará a Mejide que su experiencia por la tele está llena de luces y sombras: “Tengo mucho que agradecerle a la tele, pero también lo he pasado muy mal”. Y concluye, tajante: “Yo no soy ningún ejemplo para nadie. Estoy deseando dejar la tele. En el momento que pueda, la dejaré”.





EL MATIZ DEL PAPARAZO

La actriz Mónica Cruz, tan parecida físicamente a la oscarizada Penélope, se duele en un momento de la charla de que su populariad es como de segunda mano: pese a llevar bailando desde los 4 años, hay gente que considera que está ahí porque le ha abierto el camino su famosísima hermana. Cruz también relatará la parte más amarga, incidentes que recuerdan al sufrido por Lady Di: “Vives episodios muy violentos cuando vas por carretera y se hacen barbaridades con un coche para hacerte una foto que ni se va a ver”. Un ponente, figura usada por ‘Chester in love’ para introducir matices, en este caso un paparazo le recordará los trabajos publicitarios que le salen por ser de la famiia Cruz, lo que generará debate.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sabido encontrarle el lado positivo a la popularidad: “Al menos sirve para que la gente vea que, en nuestro caso, ni llevamos tridente ni rabo ni cuernos”. Aunque, según el político catalán, no parece ser lo suficientemente famoso como para que Albert Rivera le haga caso. “Me encantaría hablar con él, porque de momento no lo conozco. Paso por su lado y es como Bruce Willis en ‘El sexto sentido’. Soy invisible”, ironiza.