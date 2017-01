Rihanna y Natalie Portman ponen de moda una camiseta como lema feminista

Coincidiendo con la Marcha de las Mujeres de este fin de semana y con el desfile de Alta Costura en París de este lunes, una camiseta firmada por Dior se ha convertido en un auténtico lema feminista.



En la prenda en cuestión, que pertenece a la primera colección que ha diseñado Maria Grazia Chiuri, se puede leer: "We should all be feminists" (Todos debemos ser feministas).

Se trata de un patrón básico que se ha impuesto en la#WomensMarch en Washington, así como en las numerosas manifestaciones que han tenido lugar en Barcelona, Londres, París y Los Ángeles....

Entre las celebridades que han posado con la camiseta destacaRihanna, que ha compartido una imagen luciéndola en su cuenta de Instagram, y una embarazada Natalie Portman, que también se dejó ver con ella durante su discurso en Los Ángeles. “Tenemos que exigir que nuestros cuerpos se liberen del miedo y tener el control sobre ellos”, dijo la actriz.

Y añadió: “Debemos buscar posiciones de liderazgo y apoyar a otras mujeres para que hagan lo mismo. Hasta que no se normalice que al menos la mitad, si no más, de nuestros líderes sean mujeres, estaremos sirviendo y financiando con nuestros impuestos un Gobierno que cree que puede decidir nuestro futuro […]. Gracias a todos por estar aquí mostrando vuestro poder al mundo, y gracias a los maravillosos hombres que nos demuestran que las mujeres tenemos campeones y compadres", concluyó.