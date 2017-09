Richard Branson esperará al huracán 'Irma' en un búnker de su isla privada

Decidido a no abandonar su isla privada de Necker Island, en las islas Vírgenes británicas, el multimillonario británico Richard Branson se dispone este miércoles a afrontar la llegada del huracán 'Irma' refugiado en las bodegas de su mansión.

"Esperando la plena fuerza del huracán 'Irma' en aproximadamente cuatro horas, nos refugiaremos en la bodega de cemento bajo la casa", ha tuiteado el británico, poco después de las 13.00 GMT (15 horas en España).

Expecting full force of Hurricane #Irma in about 4 hours, we’ll retreat to a concrete wine cellar under the house https://t.co/tF84SPx7aB pic.twitter.com/wMUDoX3O4v