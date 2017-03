Reacciones a la muerte de Chuck Berry: de Springsteen a Jagger

De Bruce Springsteen a Mick Jagger, pasando por Ringo Starr, Brian Wilson, Lenny Kravitz, Rod Stewart… El mundo de la música ha destacado la contribución del fallecido Chuck Berry al rock. Personalidades ajenas a la música como Arnold Schwarzenegger y Stephen King también han mostrado su consternación por la desaparición del autor de 'Johny B. Goode'.

BRUCE SPRINGSTEEN

“Chuck Berry ha sido el más grande de los rockeros, de los guitarristas, y el más grande compositor de rock que ha existido. Es una pérdida inmensa, la pérdida de un gigante, para siempre”.

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived. — Bruce Springsteen (@springsteen) 18 de marzo de 2017

BRIAN WILSON (Beach Boys)

“Estoy triste por la noticia de la muerte de Chuck Berry, fue una gran inspiración! Ttodos los que aman el rock and roll te echarán en falta. Amor y compasión”.

I am so sad to hear about Chuck Berry passing - a big inspiration! He will be missed by everyone who loves Rock 'n Roll. Love & Mercy — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 18 de marzo de 2017

RINGO STARR (The Beatles)

“Descansa en paz. Y paz y amor. Chuck Berry, el Sr. rock and roll”.

R I P. And peace and love Chuck Berry Mr. rock 'n' roll music 😎✌️🌟💖🎵🎶☮ pic.twitter.com/hS2S2lUORf — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 18 de marzo de 2017

LENNY KRAVITZ

"Gloria, gloria para ti Chuck Berry!!! Ninguno de nosotros estaría aquí sin ti. Continua con el rock, hermano!".

Hail Hail Chuck Berry!!! None of us would have been here without you. Rock on brother! https://t.co/tOMuQzUgPX — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 18 de marzo de 2017

ROD STEWART

"Todo empezó con Chuck Berry. Él nos inspiró a todos. El primer disco que compré era su ‘Live at the Tivoli’ y nunca más he sido el mismo".

It started with Chuck Berry. He inspired us all. The 1st album I bought was Chuck's "Live at the Tivoli" and I was never the same. — Rod Stewart (@rodstewart) 18 de marzo de 2017

THE ROLLING STONES

"Los Rolling Stones estamos muy tristes al conocer la muerte de Chuck Berry. Fue un verdadero pionero del rock, una influencia increíble. Chuck Berry no fue solo un brillante guitarrista, un brillante cantante, también fue brillante en el escenario y, sobre todo, era un verdadero maestro como compositor. Las canciones de Chuck Berry serán eternas".

The Rolling Stones are deeply saddened to hear of the passing of Chuck Berry. He was a true pioneer of rock'n'roll & a massive influence. pic.twitter.com/RT4NZH3KeQ — The Rolling Stones (@RollingStones) 18 de marzo de 2017

MICK JAGGER

"Me siento muy triste tras conocer la noticia de la muerte de Chuck Berry. Quiero darle las gracias por toda la música inspiradora que nos ha dado. Iluminó nuestra adolescencia y dió vida a nuestros sueños de ser músicos e intérpretes. Sus letras brillaban por encima de todos e iluminaron con una luz especial el sueño americano. Chuck fuiste increible y tu música está grabada en nosotros para siempre”.

I am so sad to hear of Chuck Berry's passing. I want to thank him for all the inspirational music he gave to us. 1/3 pic.twitter.com/9zQbH5bo9V — Mick Jagger (@MickJagger) 18 de marzo de 2017

RONNIE WOOD

"Realmente triste, con la muerte de Chuck Berry acaba una era. Fue uno de los mejores y mi inspiración, un verdadero personaje".

So sad ~ with the passing of Chuck Berry comes the end of an era 🙏. He was one of the best and my inspiration 🎸, a true character indeed. pic.twitter.com/OnT8YXZpPn — Ronnie Wood (@ronniewood) 18 de marzo de 2017

KEITH RICHARDS

"Una de mis grandes luces se ha apagado".

"One of my big lights has gone out.”

- Keith, 3/18/17 pic.twitter.com/I86dHlvN5W — Keith Richards (@officialKeef) 19 de marzo de 2017

ARNOLD SCHWARZENEGGER

"Cuando yo tenía 10 años de edad y cada noche soñaba con ir a América, Chuck Berry interpretaba la banda sonora. Él sacudió el mundo del rock. Descansa en paz".

When I was 10 years old and I dreamed every night of moving to America, Chuck Berry played the soundtrack. He rocked the world. RIP. — Arnold (@Schwarzenegger) 18 de marzo de 2017

STEPHEN KING

"Chuck Berry ha muerto. Me rompe el corazón, pero 90 años no está tan mal para el rock & roll! Johnny B. Goode para siempre”.