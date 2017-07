Quim Gutiérrez y Paula Willems, de vacaciones en la India

Quim Gutiérrez, de 36 años, y Paula Willems, que tiene 19, siguen jugando al despiste. Aunque el actor y la modelo salen juntos desde el año pasado, a la pareja, muy celosa de su intimidad, no le gusta posar junta y tampoco hace alarde de su amor en las redes sociales como otros famosos. Ellos son muy discretos, pero las redes sociales han sido otra vez las encargadas de confirmar la noticia: están pasando las vacaciones juntos.

El actor y la modelo se han ido hasta la India, donde están haciendo una ruta en tren, de mochileros, para visitar algunas de las zonas más bellas del país, tal y como relata la granadina en su cuenta de Instagram. "Hoy nos hemos despertado en el tren llegando a Calcuta. Las vistas durante el viaje son increíbles, con incontables campos de arroz. Paisaje muy diferente al de las ciudades. Aunque he de decir que nunca me había costado tanto coger un tren! Ahora, a ver esta ciudad llena de restos coloniales", escribiría expectante ante el nuevo viaje.

Ambos han sido muy cuidadosos de no subir ninguna foto juntos, evitar paisajes similares e incluso no han inmortalizado las mismas ciudades con su cámara para que no saltara la alarma. Sin embargo, uno de los trenes en los que pasan horas les ha delatado. Tanto Paula como Quim compartieron con sus seguidores una imagen muy similar en el interior de un vagón.

Made it to Delhi Una publicación compartida de Paula (@_paulawillems) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 10:41 PDT

Si no depende de ti y no sale, vete. Y me fui. When things don't go as planned, pack and go. #calcutta Una publicación compartida de quimyo (@quimyo) el 15 de Jul de 2017 a la(s) 7:23 PDT

Y han sido tan cuidadosos que, incluso, la han publicado con un par de días de diferencia y Paula yendo a Nueva Delhi y Quim, en Calcuta. Pero en la instantánea que ha compartido la joven modelo, los pies no parecen los de ella y sí podrían ser los de él...