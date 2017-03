La productora de 'Cuéntame...' alaba a Echanove

Las duras críticas del actor Juan Echanove contra la productora de la serie 'Cuéntame...' han sido respondidas por esta empresa con un claro intento de reconducir la tensa situación. Así, fuentes deGanga Producciones han señalado que Echanove "será siempre parte de 'Cuéntame...'".

"El criterio de los autores y creadores de la serie es que su papel está en el final de su recorrido. Es una decisión que se toma mirando hacia el futuro de 'Cuéntame...'; el reconocimiento de la productora hacia Juan Echanove es total, por su gran profesionalidad, talento, y trabajo. Será siempre parte de la serie, esa es la grandeza del trabajo creativo", han dicho.

Estas declaraciones llegan tras el mensaje que Echanove colgó en su cuenta de Instagram: "Gracias a todos los seguidores de la serie, y gracias en especial a todo los que me seguís más de cerca. No me voy por voluntad propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo".



Tras más de 200 capítulos, según han puntualizado desde la productora, el personaje al que da vida el actor madrileño sufrirá un"giro dramático", del que no dan más detalles por "razones contractuales", ya que consideran que "supondría adelantar contenidos de las emisiones futuras".

"A Juan Echanove se le comunicó personalmente esta circunstancia de la trama, como él mismo ha contado, por los responsables de la misma cuando se tuvo certeza de ella. Miguel Alcántara sigue en los capítulos próximos en emisión, hasta casi el final de la temporada", han matizado.

Desde Ganga Producciones también han señalado que será durante "dos capítulos" cuando se lleve a cabo esta despedida: "Son el mejor homenaje que una serie y una productora pueden hacerle a un personaje y al actor que lo interpreta. Un actor, Juan Echanove, para el que solo tenemos palabras de aplauso y agradecimiento", han concluido.