La princesa Carlota de Cambridge cumple dos añitos

El príncipe Guillermo y su esposa, Kate, han publicado una foto de la princesa Carlota con motivo de su segundo cumpleaños.

La foto tomada por la duquesa de Cambridge se ha distribuido este lunes, 1 de mayo, un día antes del aniversario de la benjamina de la familia.

La imagen muestra a Carlota en Anmer Hall, la casa de campo de los duques, vistiendo una chaqueta de punto amarilla decorada con imágenes de ovejas. La pequeña ya tiene melenita, peinada con raya al lado y clip de raso azul.

La familia pasa la mayor parte del tiempo en Kensington Palace, en Londres, donde el hermano mayor de Carlota, el príncipe Jorge, de 3 años, comenzará sus clases en el colegio el próximo septiembre.

MAMI FOTÓGRAFA

El año pasado, también por su cumpleaños, los duques también distribuyeron cuatro fotografías de la niña. También en aquella ocasión fue la duquesa la autora de las instantáneas. Al igual que las primeras imágenes oficiales de la princesa Carlota en las que aparecía con pocas semanas de vida en brazos de su hermano, el príncipe Jorge. Más tarde, también compartió imágenes de la niña cuando tenía siete meses.

Con este tuit la casa real británica ha difundido la imagen:

The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow 🎈 pic.twitter.com/0Xftc3EFPz