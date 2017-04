Polanski, cada vez más lejos de entrar en Estados Unidos

Un juez de Los Ángeles acaba de rechazar el que puede ser el último intento del director de cine Roman Polanski de hacer las paces con la justicia de Estados Unidos y regresar a un país que abandonó hace cuatro décadas. A Polanski, de 83 años, lo sigue reclamando la justicia estadounidense tras haber huido del país para evitar una sentencia contra él por violación de una menor.

Polanski está acusado de haber mantenido relaciones sexuales en el 1977 con una menor de 13 años, Samantha Geimer, después de una sesión fotográfica en Los Ángeles en casa de Jack Nicholson. Geimer acusó a Polanski, que en ese entonces tenía 43 años, de drogarla y obligarle a mantener relaciones sexuales, por lo que el director de cine fue arrestado. Polanski se declaró culpable y pasó 42 días en la cárcel, pero estando en libertad bajo fianza y ante el temor de tener que volver a prisión para cumplir una condena mucho más severa huyó de Estados Unidos a finales del 1978.

La condición que pone Polanski para volver a pisar territorio estadounidense es que le den alguna seguridad de que no lo van a meter en la cárcel inmediatamente y esa posibilidad le fue negada este lunes, quizá para siempre. La defensa del director había pedido que se le juzgara esta vez sin estar presente.

Polanski se ofrecía a aparecer ante los tribunales si primero se dictaba la sentencia contra él. Su abogado, Harland Braun, argumentó ante la Corte Superior de Los Ángeles que el cineasta ya ha cumplido el tiempo de la condena inicial. Braun pedía además que el tribunal le diera a su defendido alguna indicación de qué pasaría si ponía los pies en Estados Unidos.

El juez Scott Gordon ha decidido que no hay ningún material nuevo que requiera una revisión del caso. Los tribunales, dice el juez, “han dicho inequívocamente que no van a discutir ninguna cuestión sustancial sobre el caso de Polanski hasta que no esté físicamente presente en la jurisdicción de la corte”.