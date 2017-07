Pesesín, el pez de la comunidad cuando su dueña está de vacaciones

Combinar los cuidados de una mascota con irse de vacacionessuele ser difícil. Familiares, amigos... En ocasiones todas las alternativas fallan y hay que hacer uso de la imaginación. Así surgió la historia de Pesesín, el pez más famoso en internet. Su dueña, una chica de 16 años, se fue de vacaciones con la familia y, al no tener con quién dejarlo, colocó la pecera en el rellano de su edificio junto a una nota dirigida a la comunidad para que entre todos cuidaran de él.

La nota incluía un cuadrante para que los vecinos marcasen cada día si le habían dado de comer y, de esta manera, que no volviesen a echarle comida ya que los peces comen una vez al día. Una vecina de la propietara del pez subió una foto de la nota, que decía lo siguiente:

“¡Hola vecinos! Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a 'Pesesín'. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer, solo se le debe echar una vez al día. Dejo la comida y un cuadro para saber cuándo comió”.

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Para sorpresa de la dueña, los vecinos se volcaron completamente con su pez. Además de marcar con una cruz cuándo le echaban comida, le compraron más y le cambiaron el agua, tal y como se puede leer en las anotaciones de la misma hoja. Como agradecimiento, la dueña de Pesesín dejó otra nota:

El tuit que explica la historia de Pesesín ya reúne más de 47.000 retuits y de 83.000 'me gusta'. Hasta la Policía se ha hecho eco de la historia y ha tuiteado sobre el ya famoso pez.