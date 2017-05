Un perro no reconoce a su dueño tras perder este 20 kilos

Shane Godfrey es un vecino de Sanford (Carolina del Norte, EEUU), que se ha convertido en el inesperado protagonista de unvídeo viral. El hombre pasó cinco semanas hospitalizado por complicaciones derivadas de una gripe. A resultas de ello perdió más de 20 kilos de peso. Finalmente, el pasado 2 de abril, recuperado pero mucho más delgado, pudo volver a casa. Allí esperaba reencontrarse con su querido perro Willie. La reacción de este le pilló por sorpresa: el perro no reconoció a su dueño en el hombre que había sentado en el jardín. Tuvieron que acercarlo y fue entonces, cuando pudo oler a Shane, que Willie comprendió que aquel era su añorado amo. Las imágenes, con la alegría desbordada del can al final, no tienen desperdicio.

Godfrey ha dado cuenta de la historia en su perfil de Facebook, donde ha colgado una foto de su querido Willie, durmiendo ya plácidamente. "Le quiero", resume.