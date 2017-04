Pepe Navarro: "Mi error fue no hacerme la prueba de paternidad"

Pepe Navarro recibió en su residencia ibicenca este miércoles 26 de abril a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y el tema estrella de la entrevista fue su relación con Ivonne Reyes. Además, charlaron sobre el programa 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y 'Gran hermano VIP'.

De 'Esta noche cruzamos el Mississippi' repasó los personajes que allí conoció, con un especial recuerdo de La Veneno ("un animal de la comunicación y buena persona") y, con la visita de Florentino Fernández, Carlos Iglesias y Santiago Urrialde.

Pero a partir de ahí, el tema se centró en el culebrón que ha vivido desde hace casi dos décadas con Ivonne Reyes respecto a la supuesta paternidad de su hijo.

Navarro explicó cómo se enteró de que Ivonne Reyes estaba embarazada, y aseguró que en aquel momento tenía "una relación paterno-filial con ella". Según el presentador, en ningún momento se interesó por quién era el padre e intentó ayudarla con el tema económico: le ofreció sacar un programa de televisión al estilo 'Diario de una embarazada' en el que contar su experiencia, pero ella concedió una entrevista a una revista del corazón.



RELACIÓN ANTERIOR



“Yo no tuve relación con ella en el tiempo en el que ella quedó embarazada, pero tuve una relación con ella esporádica anterior”, confirmó Navarro. "Nunca lo he querido reconocer públicamente porque yo no hablo de mis relaciones absolutamente con nadie", añadió.

También explicó por qué razón no se hizo la prueba de paternidad. "No había ningún principio de prueba, no había absolutamente nada, y yo lo que pensé es 'que demuestre que yo soy el padre". "Fue un error, una gilipollez", valoró el presentador

En la charla con Bertín Osborne, Navarro narró cómo cuando el hijo de Ivonne Reyes tenía 14 años, le escribió para decirle que le quería ver. También descubrió de que el chico era amigo de su hijo. Fue entonces cuando se ofreció a Ivonne y a su hijo a hacerse la prueba al margen de la prensa. "Yo creo que si ella quiere saber quién es el padre de su hijo y tú te ofreces, debería ser un motivo de alegría", valoró el presentador.

Sin embargo, explicó que ese acercamiento acabó "un e-mail tremendo" de Ivonne: "Y no contenta con eso me mandó un burofax al día siguiente".



LA SERVILLETA PERDIDA



Cinco meses después de cortarse la comunicación, Navarro recibió una llamada de Ivonne Reyes. Fue en el 2015: "Hablamos largo y tendido y quedamos de acuerdo en que vamos a hacer la prueba", narró el presentador, que explicó otra anécdota de cuando cenaron juntos: tuvo que usar otra servilleta. "Yo no tenía mi servilleta en su sitio, y tuve que coger otra limpia", apuntó, dejando entrever que Ivonne Reyes se hizo con su ADN en esa cita para hacer un test de paternidad.

Al cuarto día de la cena juntos en el restaurante y la servilleta perdida, Navarro explica que Ivonne "deja de ponerse al teléfono".

Según el presentador, es Andrea, la hija mayor de Pepe Navarro y Eva Zaldívar, la que le pidió que despejara todas las dudas sobre la paternidad, tras lo que se hizo hizo una prueba"rigurosa y cierta" que dice que su hija "solo tiene tres hermanos", entre los que no se incluye el hijo de Ivonne.