Paula y Bustamante, una ruptura que viene de atrás

Hay que echar la vista muy atrás en el Instagram de la actriz Paula Echevarría, 13 semanas, para ver un foto a contraluz tomada en las dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, besándose con David Bustamante para despedir el 2016 y entrar en el 2017. "Propósito para el año nuevo: Que cada día de nuestras vidas sea como el de hoy", escribía Paula entonces.

Proposito de #AñoNuevo .. que cada dia de nuestra vida sea como el de hoy.. 💑 #Love @davibusta ❤ Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 11:44 PST

Evidentemente, el deseo se ha truncado y a falta de confirmación oficiosa, que quizá llegue este miércoles en forma de exclusiva en una revista o en la presentación de la nueva fragancia de Paula, la pareja ya no es tal después de 11 años de matrimonio y una hija de 8 años en común, Daniela. Por cierto que a esa foto de Instagram le han salido ahora comentarios como: "Cachis. Érais la pereja perfecta. ¡Qué pena, jo!", de alguno de los miles de seguidores que tienen en las redes.



DESDE HACE AÑOS



El caso es que mientras este lunes la prensa del corazón casi se infarta con el rumor de la separación de Paula Echevarría y David Bustamante, la pareja pluscuamperfecta, a su círculo de amistades no parece haberles sorprendido nada. De hecho, la sopresa es que no transcendiera antes, porque muchos estaban al corriente de que, desde hace mucho tiempo, hay quien indica que incluso años, la pareja estaba en crisis. Y si la ruptura no se ha producido antes fue por el deseo de ambos de que su hija Daniela tuviera una infancia lo más familiar posible.

Al parecer, la situación se volvió insostenible después de Navidad y de los viajes que hicieron a Nueva York y París con un grupo de amigos, que durante muchos meses les han arropado en su intento de que su relación mejorara. Por lo que están diciendo fuentes cercanas a la pareja, "había salidas de David y compañías que no gustaban mucho a Paula". Desde hace tiempo, Bustamante vive en un piso cerca de la casa en la que residió con la actriz, que se ha quedado en el domicilio conyugal con la niña.

Quizá lo más llamativo en todo esto es que, según apunta 'Vanitatis', hace más de tres años firmaron ante notario una escritura de capitulaciones en las que pactaron su separación. "La responsabilidad de que no hayan funcionado es de ambos. Llevan tiempo haciendo vidas separadas, aunque aparentemente todo pareciera idílico. Los motivos de no separarse tendrían que ver con dar un entorno estable a la hija y mantener los intereses mediáticos importantes que han hecho que sea una de las parejas con más tirón para las marcas", afirma el portal.



RÉGIMEN DE SEPACIÓN DE BIENES



Paula Echevarría y David Bustamante se casaron a lo grande en la basílica de Covadonga, en Asturias, en el 2006, con una banda de gaitas, y un año más tarde renovaron sus votos con una boda balinesa. Como muchos matrimonios, lo hicieron en régimen de separación de bienes. Es más, cada uno ha organizado su actividad económica creando sus propias empresas independientes, con inversiones totalmente separadas.

En el momento del enlace, Bustamante, ya con una trayectoria musical trazada después de sus inicios en 'Operación Triunfo', ganaba mucho más que Paula Echevarría, entonces una actriz secundaria en la serie 'Comisarios'. Pero con el tiempo esta situación se ha equilibrado, sobre todo gracias al tirón que tuvo la serie 'Velvet' y al filón que tiene ella con un buen número de marcas comerciales.

El divorcio no parece que vaya a ser un problema a la hora del reparto de su patrimonio. Solo queda por determinar la custodia de la niña, pero todo indica que aunque la pequeña vivirá con Paula y David Bustamante podrá verla siempre que quiera. Los padres de ella se han trasladado de Asturias a Madrid para apoyarla en estos momentos. Mientras que el cantante se escapa a Cantabria siempre que tiene un alto en el camino en su gira. De hecho, la última foto que ha colgado él en Instagram está con su hermano y con su padre, "ensayando un paso de Semana Santa". La procesión va por dentro.