Palomo Linares tenía previsto casarse este mayo con su novia Concha

El recientemente fallecido Sebastián Palomo Linares y su novia,Concha Azuara tenían planeado casarse este mes de mayo, tras cuatro años de relación, según ha confirmado la propia Concha, 29 años menor que el torero.

De haberse recuperado de la operación de corazón, como se esperaba,Palomo Linares hubiera anunciado su boda este jueves, el mismo día en que cumplía 70 años. Una ceremonia que hubieran celebrado por lo civil en la finca El Palomar, propiedad del fallecido. "Ya tenía la lista prácticamente hecha", ha asegurado este martes la jueza a los medios a la salida del tanatorio.

Se nos ha ido. Muchas gracias a todos los medios por el respeto con el que habéis tratado la noticia. Muchas gracias también por lo bien que me habéis tratado a mí. Yo estoy acompañada, por mi familia,mi familia está conmigo, y todavía no me lo creo. Se nos ha ido, nos quedaban muchas cosas por hacer juntos", ha asegurado entre sollozos la 'viuda' de Palomo Linares.

"SOLO YO HE SIDO SU FAMILIA"

Pero no todo fue de color de rosa en la vida de Palomo Linares. A la nula relación con sus tres hijos, Sebastián, Miguel y Andrés (Azuara ha explicado que durante los últimos cuatro años "solo yo he sido su familia"), se unían los problemas que tenía con Marina Danko, su exmujer. De hecho, 20 días antes de morir, el torero liquidó una deuda de 52.000 euros con la que era la madre de sus hijos y de quien se divorció en el 2011, tras 30 años de matrimonio.

13 meses de pensión compensatoria, después de que en marzo del 2016 el torero dejara de pasar a su exmujer los 4.000 euros mensuales que le habian impuesto. Según el letrado de Palomo Linares, este dejó de pagar cuando Marina comenzó a vivir con su novio, el multimillonario suizo Fabio Mantegazza. Y es que la ley establece que podía dejar de pagar si su exmujer vivía "maritalmente" con otro hombre.

Sin embargo, Danko demostró que, aunque mantiene una relación con el empresario, no vivía en el mismo domicilio que él, por lo que Palomo Linares tuvo que abonar los 13 meses de retraso, como así hizo 20 días antes de fallecer.

SE CONOCIERON EN EL 2013, EN UNA ENTREGA DE PREMIOS

Palomo Linares y su novia se conocieron durante los Premios Antena de Oro en Aranjuez en el 2013. Por aquel entonces, Concha Azuara ya había aprobado la oposición a juez en Castilla-La Mancha. Ella fue la jueza que casó a Norma Duval y José Frade en Molina de Aragón (Guadalajara) en el 2004, tal y como Normal Duval confirmó posteriormente.

Después, su nuevo destino le esperaba en los juzgados de Plaza Castilla para terminar siendo magistrada, una de sus grandes ilusiones. Su presentación oficial como novia del torero llegó durante la presentación del libro sobre la hija mediana de los reyes Juan Carlos y Sofía, Cristina, 'La infanta invisible', de la periodistaPaloma Barrientos, en el 2014. Desde ese día fue habitual ver a Azuara acompañando al matador en sus compromisos profesionales.

Palomo Linares tenía pendiente la inauguración de una exposición de pintura en la que iba a conmemorar sus bodas de oro como pintor.Se llama '50 años de pintura, 1967-2017' e iba a tener lugar en el Palacio de del Infante Don Luis en Boadilla del Monte, en Madrid.