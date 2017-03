Los Obama escribirán sus memorias por una cifra récord: 65 millones de dólares

Penguin Random House pagará más de 65 millones de dólares (unos 62 millones de euros) por los derechos globales para los dos libros que escribirán por separado sobre sus memorias Barack Obama y su esposa, Michelle. Según ha publicado 'Finantial Times' , se trataría de la cantidad más alta jamás pagada por una biografía de un presidente. Los títulos de los libros y las fechas de su publicación aún se desconocen.

Los Obama escribirán por separado aunque los derechos de las memorias los han vendido de manera conjunta.

Según el diario económico, la editorial ha declinado hacer comentarios sobre la cifra que pagarán a los antiguos inquilinos de la Casa Blanca por explicar sus vidas, pero fuentes cercanas a la subasta de los derechos aseguran que también estaban interesados en adquirir los mismos firmas como Harper Collins y Simon & Schuster. Estas dos editoriales también confirmaron que el cheque que recibirían el expresidente de EEUU y la exprimera dama excedería de los 65 millones.

UNA RELACIÓN QUE VIENE DE LEJOS

"Estamos encantados de seguir con nuestra relación editorial con el presidente y la señora Obama. Las palabras de estos líderes cambiaron el mundo", ha expresado el presidente de Penguin Random House, Markus Dohle. Y es que Penguin Random House ya publicó anteriormente tres libros de Barack Obama.

OTRAS SONADA MEMORIAS DE PRESIDENTES

El acuerdo editorial de los Obama eclipsa los que alcanzaron antes otras biografías presidenciales: más que cuadruplica los 15 millones que cobró en el 2004 Bill Clinton por 'My life', en Knopf Publishing Group, una filial de Random House. George W. Bush, por su parte, recibió 10 millones de Crown por 'Decision points'.

Robert Barnett, agente literario de Obama, es el que ha alcanzado el acuerdo, según detalla 'Finantial Times'. Barnett es también el agente literario del exprimer ministro británico Tony Blair. Para él negoció un contrato de 4,5 millones para publicar sus memorias en Random House (Pearson, en el Reino Unido, y Bertelsmann, en Alemania).

EL OBAMA ESCRITOR

Antes de alcanzar la presidencia de EEUU, Bararck Obama ya publicó su 'best-seller' 'Dreams from my father' (2004) y 'The audacity of hope' (2006). Luego también publicó el libro infantil 'Of thee I sing: a letter to my daugthers'. Según 'Forbes', los tres títulos habrían reportado a Obama una impresionante cifra de 15,6 millones de dólares.

Se espera que, tras su estancia de ocho años en la Casa Blanca, los Obama recauden aún más por sus memorias.