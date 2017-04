No quiero tener hijos ¿qué pasa?

La maternidad es una trinchera en la que, hagas lo que hagas, serás criticada y etiquetada. La no maternidad es, si cabe, peor. Te señalan y te preguntan para cuándo. Te recalcan que se te pasa el arroz, que no te deberías perderte la experiencia, que aún estás a tiempo, que tienes que vivirlo porque no se puede expresar con palabras… La periodista María Fernández-Miranda, subdirectora de 'Cosmopolitan', acaba de editar 'No madres. Mujeres sin hijos contra los tópicos' (Plaza & Janés), libro en el que narra su propia experiencia (estuvo cuatro años sometida a procesos de fecundación fallidos) y recoge el testimonio de diez mujeres (actrices, periodistas, presentadoras, cantantes…) que reivindican la vida sin hijos. 'No madres' no es un libro contra la maternidad sino en defensa de una opción de vida como otra cualquiera: la no maternidad. Porque sí, hay mujeres que no pueden o no quieren tener descendencia. Y el mundo sigue girando. Y así lo reinvindican todas ellas. Alto y claro.



Maribel Verdú



MARIBEL VERDÚ (ACTRIZ)

“Jamás he dudado de mi decisión de no tener hijos. Ni medio minuto. Nunca he sentido eso que llaman instinto maternal. En 2013, en la capilla ardiente de Amparo Rivelles se me acercó una señora y me dijo: 'Tú eres una egoísta porque no quieres tener hijos. La vida te lo va a hacer pagar caro. Vas a morir sola'".





Paula Vázquez

PAULA VÁZQUEZ (PRESENTADORA)

“El tiempo fue pasando y ahora que tengo 42 años me doy cuenta de que estoy muy bien así. He aprendido que ser madre no es obligatorio porque mi vida será igualmente completa. La vedad, no creo que llegue a utilizar mis óvulos [congelados]"



Soledad Lorenzo



SOLEDAD LORENZO (GALERISTA)

“Un día dije 'se acabó'. Decidí que no iba a volver a ver a un médico por ese tema. Que si ocurría, bien, y si no, lo aparcaría. Está fenomenal intentar ser madre, pero hay un momento en el que debes dejarlo. Si no ocurre, olvídalo y céntrate en tu vida personal y profesional".



Carmen Ruiz





CARMEN RUIZ (ACTRIZ)

“Compartir mi vida con otra persona me encanta, pero el proyecto de tener un hijo no me llama. No lo necesito. No quiero ser madre. A mi padre y mi madre les encantaría convertirse en abuelos, pero no me juzgan. Los que me miran mal son los de fuera de casa”.



Inka Martín, a la izquierda





INKA MARTÍN (EDITORA, FOTÓGRAFA Y ESCRITORA)

“En la vida todo tiene pros y contras. Ya conocemos los pros de ser madre porque la gente no se cansa de repetirlos, pero lo que no se menciona nunca son las maravillas de no serlo. Por ejemplo, la absoluta libertad de la que disfrutas como individuo. No ser madre no comporta una vida menos plena, simplemente una vida distinta”.



Rosa Montero





ROSA MONTERO (ESCRITORA)

“No me arrepiento de no haber tenido hijos porque esa parte que hay en mí que no ha terminado de madurar es la que escribe. Sí, el que escribe es el niño que llevamos dentro".



Almudena Fernández



ALMUDENA FERNÁNDEZ (MODELO)

“Sé que mi manera de pensar va en contra de todas las leyes, las sociales y las médicas. Pero siempre he tenido muy claro que, si decidiera reproducirme, sería después de los 40, que es la edad a la que creo que empiezas a ser una persona realmente sólida. A lo mejor estoy loca pero pienso que de aquí a los 50 todavía me queda muchísimo tiempo para dar a luz”.



Sandra Ibarra con su pareja, J.R. Lucas



SANDRA IBARRA (EXMODELO Y ACTIVISTA CONTRA EL CÁNCER)

“Cada vez lo veo más definitivo. Juan Ramón [Lucas, su pareja] y yo estuvimos en una clínica de fertilidad y me planteé someterme a una estimulación ovárica, pero en mi caso [en 1995 le diagnosticaron cáncer] podría ser contraproducente. ¿Merece la pena volver a pasar por esas incertidumbres, machacar mi cuerpo una vez más? Creo que no”.





Alaska

ALASKA (CANTANTE)

“Con 32 años me pregunté si quería tener un niño. Tuve un cuestionamiento profundo de la maternidad y la respuesta fue no. Fin de la duda. He cumplido 53 años y no me he arrepentido ni un solo segundo de mi decisión de no ser madre”.



Mamen Mendizábal



MAMEN MENDIZÁBAL (PERIODISTA)

“Vivo una época de plenitud y, sin embargo, lo que más he oído durante este año en el que me he convertido en cuarentañera es ‘todavía estás a tiempo de tener un hijo’. ¿Pues sabes qué te digo? Que me declaro en rebeldía ante toda esa gente que te marca el camino. En el tema de las mujeres y los hijos hay muchísimo machismo, indiscreción y osadía. Estoy harta de preguntas impertinentes y prejuicios”.