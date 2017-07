Muere Nelsan Ellis, el carismático gay de la serie de HBO 'True Blood'

El actor estadounidense Nelsan Ellis, más conocido por su papel como Lafayette Reynols en la serie ‘True Blood’, falleció este sábado 8 de julio a los 39 años a causa de una insuficiencia cardiaca, según ha comunicado su representante, Emily Gerson. “Él tenía un gran talento, y siempre echaremos de menos sus palabras y presencia”, aseguró Gerson a ‘The Hollywood Reporter’.

Ellis participó en la serie de éxito ‘True Blood’ desde su inicio, en el 2008 Durante siete temporadas interpretó a un carismático gay que podía contactar con espíritus y se ganó el cariño de los seguidores de esta serie de vampiros creada por Alan Ball ('American Beauty', 'Six Feet Under'). “Estamos extremadamente entristecidos por la muerte de Ellis Nelsan. Era un miembro de nuestra familia. Su interpretación revolucionaria de Lafayette será recordada con cariño dentro del legado de ‘True Blood’”, afirman los responsables de la cadena HBO en un comunicado oficial.

Compañeros de reparto como Anna Paquin y Joe Magnaniellohan destacado su carácter afable y profesionalidad. “Destrozado por la pérdida de mi amigo y compañero Nelsan Ellis. Él era una persona maravillosa, un pionero, y un artista. Descanse en paz”, ha tuiteado Magnaniello. "Fue un gran privilegio trabajar con un fenomenal talento y su alma profundamente amable", ha escrito Paquin.

It was an utter privilege to work with the phenomenally talented and deeply kind soul .@OfficialNelsan I'm devastated by his untimely death. pic.twitter.com/If17csduHz — Anna Paquin (@AnnaPaquin) 8 de julio de 2017

Crushed today by the loss of my friend and castmate Nelsan Ellis. He was a wonderful person, a pioneer, and a one of a kind artist. RIP pic.twitter.com/fvtquhIac7 — Joe Manganiello (@JoeManganiello) 8 de julio de 2017

Algunos seguidores de la serie también le han dedicado unas sentidas palabras.

