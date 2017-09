Muere la joven promesa del surf Zander Venezia a los 16 años

El mundo del surf está en 'shock' por la muerte de una de sus jóvenes promesas. Zander Venezia ha fallecido este martes a los 16 años en Barbados mientras surfeaba cerca de su casa, según ha comunicado la World Surf League (WSL, liga mundial de surf). El deportista competía en la categoría júnior de la WSL. Venezia, de Bridgetown (Barbados), ha caído de la tabla y ha chocado contra el arrecife, según ha explicado uno de los testimonios, el surfista Nathan Florence al portal 'Surfline'. Venezia, a falta de la autopsia, se habría roto el cuello en el impacto, señala la WSL.

Florence, al igual que otros surfistas, se había desplazado al país caribeño para aprovechar las olas que había generado el huracán Irma, que mantiene en alerta máxima las islas del Caribe. Las condiciones del sitio del accidente dificultaron la evacuación y el traslado de Venezia al hospital, donde los médicos trataron de reanimar al jovern surfista sin éxito. Justo antes de la tragedia, Venezia había comentado a uno de los surfistas con los que compartía olas que había cogido la "mejor de mi vida".

En su nota, la WSL manda sus condolencias a familiares y amigos de Venezia, "que fue amado por todos los que lo conocían".

Heavy surf claims the life of 16-year old Zander Venezia. Our deepest condolences to his friends and family. https://t.co/FHdhiU1Hx7 pic.twitter.com/9vmkidC4tQ