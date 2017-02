Muere John Wetton, alma melódica del prog-rock

Apenas dos meses después de perder a su voz original, Greg Lake, la histórica saga de King Crimson sufre un nuevo golpe con la muerte de John Wetton, que fue cantante y bajista de la banda pocos años después, entre 1972 y 1974, así como ‘frontman’ de otro destacado grupo del ala progresiva, Asia, entre otras muchas ocupaciones. El músico británico falleció este martes por la mañana, a los 67 años, de cáncer de colon.

Aunque Wetton no fue hombre de una sola banda y en sus años más activos fue encadenando proyectos, en su biografía siempre destacará el período en King Crimson, formación a la que accedió tras pasar porFamily y con la que grabó tres álbumes fundamentales del rock de vanguardia: ‘Larks’ tongues in aspic’ (1973), ‘Starless and bible black’ (1974) y ‘Red’ (1974). Trabajos en los que dejó huella como coautor y cantante de estilo sobrio pero sentido en piezas como ‘Book of Saturday’, ‘Easy money’ y ‘Starless’. El Wetton compositor tendía a la canción concisa, de líneas melódicas acotadas, que luego el grupo al completo desarrollaba en su estilo de rock progresivo. Esa versión de King Crimson ofreció dos conciertos en Granollers en 1973.

EL ÉXITO POP

Entre mediados de los 70 y los primeros 80, Wetton pasó por dos bandas de hard rock, Uriah Heep y Wishbone Ash, trabajó como músico de sesión para Bryan Ferry y Roxy Music, y creó un supergrupo prog-rock en tiempos punk, UK, con Bill Bruford (King Crimson), Eddie Jobson (Roxy Music, Frank Zappa) y Allan Holdsworth (Soft Machine); proyecto no consolidado pese a su notable primer álbum. Más fortuna tuvo la siguiente aventura, Asia,otra agrupación de estrellas (Steve Howe y Geoff Downes, de Yes, y Carl Palmer, de EL&P), que supo adaptarse a las demandas pop de los años 80 con ‘hits’ de naturaleza melódica como ‘Heat of the moment’ y ‘Only time will tell’, de los que era coautor.

Grabó intermitentemente en solitario (en el 2000 se le pudo ver en formato acústico en Luz de Gas) y, en esta última década, volvía a situarse al frente de Asia, con nuevas visitas a Barcelona (la última en el 2011, en Bikini). Había dejado atrás una larga batalla contra el alcohol, asumida públicamente, cuando se vio inmerso en otra: en el 2015, a través de un tuit, alertaba de la importancia de los controles médicos de prevención del cáncer.