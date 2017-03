Muere Chuck Berry, uno de los grandes mitos del rock, a los 90 años

Chuck Berry, uno de los grandes mitos del rock, ha sido encontrado muerto en su casa de Missouri a los 90 años. El hallazgo ha sido confirmado por la policía de Charles County en su cuenta de Facebook. La policía informó de que había recibido una llamada desde la casa del músico en la que informaban que éste se encontraba inconsciente, aunque ya no no pudo ser reanimado.

El cantante y guitarista era mundialmente conocido por sus canciones Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven y Sweet Little Sixteen.



Charles Edward Anderson Berry, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, está considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll y de hecho es uno de los pioneros de dicho género. Redefinió los elementos del rhythm and blues y creó las bases del rock and roll.

EL QUINTO DEL MUNDO

La revista Rolling Stone lo clasificó en el puesto número 5 de los mejores intérpretes de toda la historia, sólo superado por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones. Además, Johnny B. Goode está considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista.

Chuck Berry ganó en el 2014 el Premio Polar, considerado el Premio Nobel de la música, por su aportación a la música rock