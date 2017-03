Muere Bernie Wrightson, maestro del cómic gótico

Bernie Wrightson, dibujante de cómics de terror y cocreador de La Cosa del Pantano junto al guionista Len Wein, uno de los personajes clásicos en el repertorio del sello DC, ha muerto a los 69 años. Nacido en la ciudad estadounidense de Baltimore, el legendario dibujante, maestro del cómic gótico, no ha podido superar el tumor cerebral que padecía, según ha confirmado su esposa Liz Wrightson a través de la cuenta oficial de Bernie en Facebook. El pasado enero su mujer ya anunció que se retiraba por problemas de salud.

De estilo incomparable, con un uso muy personal del sombreado y un toque humanista en sus dibujos, casi poético, por muy monstruosa que fuera la historia, Wrightson debutó como ilustrador en 1966, en el'Baltimore Sun'. Pero no fue hasta 1971 cuando su nombre se dio a conocer a raíz del nacimiento, en la revista 'House of mistery' de DC comics, de su personaje más conocido: La Cosa del pantano, criatura a medio camino entre hombre y planta que lucha contra el mal con el objetivo de encontrar a los causantes de su transformación y, además, autores del asesinato de su esposa.

Su currículo es largo. También es reconocido por las adaptaciones de clásicos de terror: Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft y, sobre todo, Stephen King, con quien colaboró en diversas ocasiones; y por sus fabulosas ilustraciones de Frankenstein, un trabajo en el que invirtió muchos años y que se ha convertido en una obra de culto.

Ilustró también cómics de Batman (The Cult) y The Punisher, entre otros. Y colaboró en el diseño de personajes para el cine: en la adaptación de Wes Craven de 'La Cosa del pantano’ (1982), 'Los cazafantasmas' (Ivan Reitman, 1984) y 'Spider-man' (Sam Raimi, 2002), además de debutar como actor en 'When Zombies Attack!!' (Matt Rose, 2001).