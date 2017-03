Movistar+ produce 'La zona' con los creadores de 'Crematorio'

Movistar+ comenzará el 27 de marzo el rodaje de‘La zona’, una serie sobre los efectos de las catástrofes nucleares creada por los mismos progenitores de‘Crematorio’. Tras el gran éxito de aquella ficción centrada en la corrupción inmobiliaria valenciana, los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo ('Gran Hotel') grabarán ahora esta historia de ocho capítulos protagonizada por Eduard Fernández (‘El hombre de las mil caras’). Los otros papeles principales corren por cuenta de Alexandra Jiménez (‘La pecera de Eva’), Emma Suárez (‘Sofía’), Álvaro Cervantes(‘Carlos, Rey Emperador’) y la modelo Alba Galocha (‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’).

La nueva serie, que se emitirá por octubre y que plantea una especie de Chernóbil a la española, se grabará íntegramente en escenarios naturales de Asturias y Madrid. Al equipo técnico y artístico les esperan en las próximas 15 semanas más de 160 localizaciones exteriores, ya que se ha prescindido totalmente del plató para dotarla de mayor realismo. Y es que ‘La zona’, en contra de lo que pudiera parecer, “no es una serie apocalíptica ni de ciencia ficción, sino realista”, como ha advertido Jorge Sánchez-Cabezudo durante el acto de presentación. “Nos planteamos traer el mundo de Chernóbil o Fukushima a un escenario local, a un entorno cotidiano en el que, después de un accidente nuclear, las reglas y los roles sociales se dan la vuelta”, adelantó.

Para recrear ese ambiente, se han inventado una central nuclear situada en el norte de España donde tiene lugar el desastre. “A partir de la creación de una zona de exclusión, se produce el traslado de los realojados a una ciudad cercana y la sociedad tiene que reorganizarse para adaptarse a la nueva situación, como si fuera una metáfora de la crisis”, comenta Jorge. En ese contexto llega a la ciudad Héctor, un inspector de policía interpretado por Eduard Fernández que vuelve tras una baja por accidente y se enfrenta a la investigación de un crimen. “En realidad, es un ‘thriller' policiaco realista con vocación de llegar al gran público”, advierte.

ROSTROS MUY CONOCIDOS

La investigación policial da lugar a diversas tramas paralelas que hacen de esta producción “una serie muy coral”, al margen de que el protagonista “absorba el 50%” de su contenido. En el reparto figuran nombres ilustres como Juan Echanove, Luis Bermejo, Carlos Bardem y Sergio Peris-Mencheta. Este último se decidió a aceptar un papel secundario por su amistad con Alberto, del que fuecompañero de colegio. “Ya me quedé con ganas de participar en ‘Crematorio’, pero no pudo ser”, recordó el actor madrileño.

Los hermanos Sánchez-Cabezudo no sienten la "presión" de haber situado el listón muy alto con su elogiadísima 'Crematorio'. "Al revés, haber hecho esa serie es un quitamiedos porque nos hizo perder el temor a acometer un proyecto ambicioso como era aquel", precisó Jorge. Los rectores de Movistar +, volcados en la producción de series propias, confían en repetir el éxito de la saga protagonizada por el fallecido José Sancho. "Una historia así no se ha contado nunca y por eso nos atrajo mucho su originalidad y realismo", confesó el director de ficción de Movistar+, Domingo Corral. Al principal protagonista, Eduard Fernández, también le sedujo trabajar con los creadores de 'Crematorio'. "Lo que me atrajo de la serie es que está llena de humanidad y que la trama nunca pasa por encima de los personajes: todo el mundo tiene una razón para hacer lo que hace", sentenció.