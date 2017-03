Movistar+ abre un canal para las princesas de Disney

Por primera vez en España, todas las princesas del universo Disney reunidas en un solo canal de televisión durante dos semanas seguidas. Este es la nueva y original oferta que presenta Movistar+ y que seguro que hará las delicias de muchos jóvenes telespectadores. Esta peculiar cadena monotemática, que se denomina Disney Princess, llega a la plataforma de televisión de pago coincidiendo con el estreno en las salas de cine -el próximo viernes, 17 de marzo- de la última adaptación cinematográfica de 'La Bella y la Bestia' -ahora en imagen real-, que protagonizan Dan Stevens y Emma Watson.

Como parte de la promoción de la película 'La bella y la bestia', el canal Disney Princess estará en Movistar+ un tiempo limitado. Exactamente, desde las ocho de la mañana del próximo viernes, 17 de marzo (en el dial 30 de la plataforma de tele), hasta el domingo, 2 de abril. Durante estas dos semanas, el canal emitirá títulos tan populares de la factoría Disney como son las películas de animación'Frozen', 'La Bella y la Bestia', 'Brave', 'La Cenicienta', 'La Sirenita', 'La Sirenita 2', 'Mulan', 'Mulan 2', 'Pocahontas', 'Enredados', 'Aladdin' y 'Aladdin, Rey de los ladrones'.



80 PIEZAS ESPECIALES



Además de estas conocidas producciones, Disney Princess contará con más de 80 piezas especiales, de entre 45 y 90 minutos, relacionadas con las diferentes princesas de la multinacional deBurbank, en las que se resaltan sus cualidades y valores: "sonindependientes, valientes y luchan por lo que quieren", apuntan desde Movistar+.

Algunas de estas piezas son 'Conquista tus sueños princesa', 'Historias Mágicas: Once Upon a Princess', 'Soy una Princesa', 'Disney Princess perfil Princesas', 'Disney Princess Mundo Mágico', 'Disney Princess Academy', la mini serie 'El paraíso de las mascotas' y las piezas de karaoke de los grandes éxitos de las películas Disney 'Sing Along'.

Asimismo, el canal incluye 'making of', 'behind the scenes' y otros especiales de las películas de Disney, así como una pieza exclusiva de la nueva adaptación de 'La Bella y la Bestia' y otros contenidos de corta duración de este estreno cinematográfico.