La modelo Hanne Gaby Odiele confiesa que es intersexual

La modelo belga Hanne Gaby Odiele ha querido sincerarse ante el mundo y ha confesado públicamente que es intersexual. Una revelación que en muchos casos supone dar un salto al vacío por abordar un tema que origina rechazo por puro desconocimiento. Con ese gesto la joven, de 28 años, quiere dar visibilidad a un colectivo minoritario.

"Es muy importante para mí en mi vida actual romper este tabú.En este momento, en este día y con esta edad, debería ser el momento perfecto para hablar de ello. Estoy orgullosa de ser intersexual", ha confesado la joven a 'USA Today' con el objetivo de normalizar la situación y apoyar a la organización InterACT.

La modelo, uno de los rostros habituales en las pasarelas internacionales, ha relatado al tabloide que nació con un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, lo que significa que poseíacromosomas XY y testículos internos. A los 10 años, los médicos les dijeron a sus padres que, si no se los extirpaban, podría padecer cáncer y no se desarrollaría como "una niña normal", así que pasó por el quirófano. A los 18 años, Hanne tuvo que volver a operarse para que le reconstruyeran la vagina. "Supe que no podría tener hijos, que no tendría la menstruación. Sabía que pasaba algo malo conmigo", ha recordado.



"LA VOZ DE LOS NIÑOS INTERSEXUALES"



Sin embargo, ha seguido con su vida como la mujer que se siente y actualmente está casada con el también modelo John Swiatek,que se siente muy orgulloso de su valentía y de que haya decidido por fin hablar de ello: "Estoy impresionado por su decisión de convertirse en la voz de los niños intersexuales, para darles una oportunidad de tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos, en vez de sufrir la falta de opciones y de información que Hanne y su familia tuvieron", ha explicado.

Con su testimonio, la 'top' quiere dar visibilidad a los intersexuales y que su historia sirva para que muchas personas como ella sientan que no están solos. Además, quiere también hace hincapie en que lo más importante es informar bien a los niños con intersexualidad y contarles todos los detalles antes de intervenirles para extirparles cualquier órgano para que sean conscientes de las consecuencias que puede tener en su vida y su salud.

La intersexualidad es un trastorno que afecta al 1,7% de los recién nacidos, y que consiste en que los órganos sexuales externos no se corresponden con los internos.