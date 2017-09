Una modelo belga indigna al Gobierno de Egipto al posar desnuda en las pirámides de Guiza

El pasado mes de marzo, la modelo belga Marisa Papen estuvo posando completamente desnuda en el templo de Karnak. Pero la sesión se suspendió cuando fue descubierta y detenida por la policía que vigilaba el complejo religioso, el más grande de Egipto y Patrimonio de la Humanidad desde 1979. En las tarjetas de memoria de su fotógrafo, Jesse Walker, se hallaron imágenes de la modelo, también sin nada de ropa encima, frente a las tres pirámides de Guiza. Entonces, las autoridades les encarcelaron durante una noche. Ahora las fotos han sido publicadas en la página web de la modelo, despertando la indignación del Gobierno egipcio.

Marisa Papen, de 25 años, es una modelo belga que centra su obra artística en el desnudo. "He corrido salvaje y libre por al menos 50 países durante los dos últimos años y rara vez me he visto en una situación tan peliaguda como esta", afirma en su página web. Papen se encuentra trabajando en un proyecto fotográfico llamado 'Mi isla', en el que pretende retratarse desnuda por todo el mundo. Durante ocho días recorrió junto a su fotógrafo diversos rincones de Egitpo, emulando a la bella reina Nefertari, la esposa preferida de Ramsés II (1279-1213 a. C.).

En su página web se pueden ver las instantáneas tomadas frente a las pirámides de Guiza o en el templo de Karnak que, según afirma la modelo, fueron borradas por la policía cuando fueron detenidos en marzo, pero que consiguieron recuperar. El juez les puso en libertad sin cargos, pero les advirtió de que nunca volvieran a "hacer una cosa tan estúpida y vergonzosa", cuenta Papen. "Hay una gran diferencia entre la desnudez y el porno [...]. Finalemente, decidimos difundirlas porque el mundo necesita ver historias como esta", concluye.