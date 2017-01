Mikhailova: "¿Por qué en la música clásica todo el mundo actúa de largo y de negro?"

Por primera vez en la historia de la revista 'Interviú', una intérprete de música clásica ocupa su portada. La revista semanal sale a la venta este lunes con la protagonista Elena Mikhailova, una violinista con más de 20 premios nacionales e internacionales, en su primera página.

De origen ruso-armenio, Mikhailova, de espaldas en la portada, con una silueta que recuerda el cuerpo de un violín, lleva 25 años residiendo en España, donde se ha convertido en la musa de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.

"No me importa lo que digan. Las violinistas somos mujeres reales, que también nos sentimos sexis, no extraterrestres", explica Mikhailova, gran admiradora de la valentía de Vanessa Mae, una de las valientes precursoras en el arte de mezclar música clásica y pop. "Si para ser estrella del pop no hace falta vestirse de monja, ¿por qué en la música clásica todo el mundo actúa de largo y de negro?", se pregunta la violinista en la entrevista, quien aparece en una sesión de fotos muy elegantes y sensuales inspiradas en la imagen 'El violín de Ingres', del fotógrafo Man Ray.