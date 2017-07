Mike Pence, objeto de divertidos memes tras su paso por la NASA

El vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, de 58 años, es objeto de numerosos y muy merecidos memes. Y es que durante su visita al cuartel general de la NASA, situada en Cabo Cañaveral, Florida, la mano derecha de Donald Trump puso su mano izquierda encima de un equipo de vuelo espacial e hizo caso omiso de un cartel que advertía en mayúsculas ‘No tocar’.

La foto del momento corrió como la pólvora y Pence tuiteó horas después que lo sentía mucho y, con mucha guasa, añadió que el senador Marco Rubio le desafió para que lo hiciera. El senador por Florida, de 46 años, continúo la broma asegurando que advirtió a Pence: “si lo rompes, lo pagas”.

La agencia aeorespacial estadounidense, lejos de recriminar el gesto del vicepresidente y darle un tirón de orejas ejemplar, ha quitado hierro al asunto e incluso le ha agradecido la visita: “Tocar la superficie está OK. Estas señales son recordatorios para el día a día. Vamos a limpiarlo igualmente. ¡Fue un honor recibirle!”.

It was OK to touch the surface. Those are just day-to-day reminder signs. We were going to clean it anyway. It was an honor to host you! https://t.co/gu8zxknsJv — NASA (@NASA) 7 de julio de 2017

A partir de aquí, los tuiteros con más ingenio tomaron la palabra y dedicaron a Pence unos cuantos memes.

we are all thinking the same as critical-space-flight-hardware i think. pic.twitter.com/tbNDOIaAeD — 'ingie (@yngling) 7 de julio de 2017

Y el favorito de Pence, compartido en su cuenta de twitter con el mensaje "De acuerdo... esto no es la primera vez que pasa":