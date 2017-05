Michael Moore prepara un espectáculo sobre Trump

El realizador norteamericano Michael Moore debutará en el teatro con un espectáculo en solitario centrado en la ascensión de Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca. 'The terms of my surrender' (Los términos de mi rendición) oscilará entre el humor y la crítica ácida, han anunciado los productores del espectáculo en un comunicado. El preestreno de la obra en Nueva York se realizará el próximo 28 de julio en teatro Belasco de Broadway.

Moore se dio a conocer con el documental ‘Bowling for Columbine’ (2000) y se ha especializado en filmes documentales críticos con el poder. El último ha sido 'Michael Moore in Trumpland'.

En su debut teatral explicará cómo el magnate inmobiliario sorprendió al mundo al convertirse en el 45º presidente de EEUU. Moore estará dirigido por Michael Mayer ('Una casa en el fin del mundo', Flicka'). "Lo que el mundo necesita en estos momentos es a Moore en escena y compartiendo sus hilarantes anécdotas y apasionados puntos de vista políticos para crear un tipo de diálogo que solo puede darse en el teatro", ha afirmado el director que a lo largo de su carrera ha alternado cine y teatro.

Michael Moore nació en Michigan, Estado industrial del Norte afectado por las deslocalizaciones y la crisis. Durante la campaña electoral americana ya vaticinó que las grandes zonas industriales acabarían inclinando las elecciones estadounidenses a favor del candidato republicano frente a Hillary Clinton.