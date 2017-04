Alanya Kolberg, una madre de Estados Unidos, ha publicado un texto en Facebook titulado 'Mi hijo no está obligado a compartir nada con los vuestros' y ya ha sido compartido más de 226.000 veces.

En la publicación, la madre relata cómo, mientras su hijo jugaba en el parque, un grupo de niños se acercó a pedirle varios de sus juguetes. Kolberg asegura que su pequeño se vio sobrepasado, así quele dijo que podía decirles que no. "Por supuesto, en cuanto dijo que no, los niños corrieron a decirme que no estaba compartiendo. No tiene que compartir con vosotros -les contesté-. Ha dicho que no. Si quiere compartir, lo hará", explica esta madre.

LA OPINIÓN DE OTROS PADRES

"No vivimos en un mundo donde es obligatorio ceder todo lo que tienes solo porque lo ha dicho otra persona y no voy a enseñarle a mi hijo que así son las cosas", concluye Kolberg en su publicación, que ha recibido numerosas respuestas de apoyo. "Ningún niño debería ser obligado a compartir si no quiere", comenta otro padre. "No sé cuántas veces me ha pasado lo mismo: mi hijo siempre comparte y los demás no", se queja otro usuario de Facebook.