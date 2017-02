Meritxell Calvo: "Los actores nos enganchamos a 'Pulsaciones' cuando la grabamos"

A sus 30 años, Meritxell Calvo (Barcelona, 27 de agosto de 1986) ha puesto su pie en 'Pulsaciones' (martes, 22.40 horas), la serie de Antena 3 en la que interpreta a la periodista amiga del donante de corazón. Premiada ya con el galardón Anna Lizarán, la actriz catalana se formó en el Institut del Teatre de Barcelona y debutó con la obra 'Venus in fur', dirigida por Héctor Claramunt. Participó en la fundación de la compañía La Pulpe Teatro en Barcelona y se estrenó en televisión con la serie de TVE 'Carlos, Rey Emperador', donde interpretó a Francisca de Foix durante ocho capítulos. Ahora es la intrépida Lara en la ficción producida y dirigida por Emilio Aragón (Globomedia) para el canal de Atresmedia.

¿Cómo ve a su personaje desde fuera? Como una persona muy inquieta y curiosa. La relación que tiene con Alex (Pablo Derqui) es de necesidad recíproca pura y dura. Yo necesito saber lo que le pasó a mi amigo fallecido y él necesita saber lo que le está pasando con el corazón que ha recibido..

¿Cómo llegó a la serie? Me hicieron 'casting' y afortunadamente lo pasé.

¿En qué se parece a Lara? En la fidelidad con los amigos, en el nervio y en la curiosidad.

¿Cuáles son las mayores bazas de esta ficción de Antena 3? Quizás el hecho de que todos los actores nos engancháramos a la serie cuando la grabamos. La verdad es que estábamos ansiosos de que nos dieran el siguiente guion.

¿Cómo es Emilio Aragón como director? Una maravilla. Ha sido un placer coincidir con él porque, aparte de saber lo que quiere y cómo lo quiere, es muy claro en las indicaciones. Y eso se agradece mucho desde el punto de vista del actor. No hay distancia entre director y actriz porque somos un equipo. Yo había visto trabajos de Emilio y leído entrevistas suyas y ya pintaba así. Tener como un compañero más a una persona como él es para mi todo un lujo.

¿Qué supone para su carrera haber entrado en una serie estatal? La bomba. Esto es maravilloso. Estar en Madrid trabajando en una serie como esta y con estos compañeros es hacer un máster. Incluso de convivencia. Yo estoy viviendo un sueño. Que se arriesguen y sean capaces de darme esta oportunidad es un regalo.

¿Qué cree que pudieron ver en usted para darle el papel? No me lo he planteado nunca. Supongo que los puntos que tengo en común con el personaje y que soy una persona trabajadora que lo da todo y se sabe dirigir. Soy una actriz bastante obediente.

¿Por qué cree que 'Carlos, Rey Emperador' no tuvo éxito como 'Isabel', siendo una secuela de esa serie? No lo sé. Es algo que todos nos hemos preguntado, pero no lo tenemos claro. También es verdad que Isabel y Fernando son mucho más conocidos que Carlos. Creo que la cosa va por ahí, pero no lo sé. Suele pasar que tú crees estar haciendo un gran producto y que luego no funcione.

¿Qué series españolas y extranjeras son sus favoritas? Me gustan los 'thrillers' como 'Pulsaciones'. Y me encanta 'Juego de tronos'. De las españolas me gustan muchísimo 'El Ministerio del Tiempo' (TVE) y 'La embajada' (Antena 3).

¿Cine o televisión? Me da igual, siempre que el proyecto me guste y me aporte algo. Son mundos completamente distintos, pero no tengo predilección. Ahora estoy un poco fascinada por el mundo de las cámaras, que no conocía. Todo es nuevo y todo es maravilloso.

¿Conocía la teoría de la memoria del corazón? No. Nos lo explicaron en una de las lecturas de guion. Me pareció muy bien. Como todos los órganos trasplantados siempre les queda una pequeña resonancia de su cuerpo original, por lo que puede originar rechazos.

O sea, que comulga con la opinión de Mariló Montero sobre el tema… No sé cuál es la teoría de Mariló.